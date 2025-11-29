“La arquitectura como huella temporal”: la exposición que muestra una reflexión entre el pasado y el presente del hospital de Salamanca

Por el 50º aniversario del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, el hall del CAUSA acogerá hasta el 15 de diciembre una exposición titulada “La arquitectura como huella temporal: reflexión plástica sobre el Hospital Universitario de Salamanca”, donde los alumnos expondrán sus obras de la asignatura de Pintura y Escultura.

En total se han expuesto 41 cuadros y 12 esculturas que harán ver al espectador dos realidades, el edificio antiguo, derruido con el tiempo y en la memoria de los sanitarios, entrelazándose con la nueva construcción, obra del presente y futuro de la capital del Tormes.

De este modo, con esta exposición se busca “una metáfora de los ciclos de la memoria, aquello que desaparece físicamente, pero persiste simbólicamente en el espacio y en la experiencia colectiva”.

Asimismo, destaca el antiguo clínico con una representación del conjunto de relaciones humanas, con sus sonidos y atmósferas. El nuevo edificio dará como resultado esa conjunción que hablará por sí sola para dar la bienvenida al modernismo arquitectónico de la ciudad.