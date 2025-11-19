Arranca la campaña anual de poda en Salamanca para reducir el riesgo de caída de ramas y la propagación de plagas y enfermedades

El Ayuntamiento de Salamanca inicia su campaña anual de poda en el arbolado de la ciudad. El objetivo principal es mantener los ejemplares en un adecuado estado de conservación y permitir su óptimo desarrollo, además de reducir el riesgo de caída de ramas y la propagación de plagas y enfermedades.

La intervención, que se extenderá hasta la próxima primavera, se realiza en las estaciones de otoño e invierno debido a que es el momento en el que las especies se encuentran en parada vegetativa. Esta elección técnica es crucial, ya que evita la pérdida de savia, reduce el daño al árbol y previene su debilitamiento, aprovechando la inactividad de muchos hongos para evitar infecciones.

Las zonas de intervención se establecen bajo el criterio de los técnicos municipales del Servicio de Parques y Jardines, priorizando las necesidades de cada especie y su emplazamiento. Las labores específicas incluyen limpieza y control de ramas que rozan fachadas, eliminación de ramas bajeras que interfieren con el paso de viandantes, retirada de ejemplares secos y reducción de copa, siempre ajustándose a las necesidades específicas.

De forma paralela, el Consistorio llevará a cabo las actuaciones de retaje (saneo) previstas para los arbustos en diversas calles y plazas.

El Ayuntamiento destaca la política de sostenibilidad aplicada a los residuos de la poda. Todos los restos son utilizados para la elaboración de astillado, un material que se reutiliza posteriormente en los jardines y espacios verdes de la ciudad.

La aplicación de este material triturado ofrece múltiples beneficios ambientales para reducir la pérdida de agua del suelo, favorecer el aporte nutritivo a las plantas y servir de refugio para poblaciones de pequeña fauna.

Aunque la campaña tiene establecidas sus ubicaciones principales, el Ayuntamiento recuerda a los vecinos que pueden participar activamente. Quienes consideren que algún ejemplar está causando interferencia en su vivienda, pueden solicitar su poda a través del servicio Salamanca 010 y los técnicos municipales evaluarán cada solicitud individualmente para determinar si la intervención es necesaria y conveniente, asegurando así que las actuaciones respondan tanto a criterios técnicos como a las necesidades vecinales.