Arranca la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID-19 para toda la población Castilla y León

Este martes 14 de octubre arranca la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID-19 dirigida a todos los grupos de la población de Castilla y León en los que está recomendada su inmunización.

En cuanto a las novedades de este año destaca la ampliación la vacuna infantil de los cinco hasta los ocho años. Igualmente, este año también se ha extendido la edad tope para administrar la vacuna a los mayores elevando el máximo de los 60 a los 70 años o más.

Desde la Junta de Castilla y León también se ha informado que durante esta campaña se incluye la vacunación frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en personas institucionalizadas y residentes en centros de discapacidad, así como en determinados grupos de riesgo. También se inmunizará en los hospitales contra la bronquiolitis por VRS a los bebés nacidos hasta el 31 de marzo de 2026.

Para la campaña 2025-2026, la Consejería de Sanidad ha comprado 765.650 dosis de vacunas frente a la gripe, con un gasto total de 9.485.637 euros, incluida la vacuna intranasal destinada a la población infantil de 24 meses a 8 años. A esto se suma el presupuesto de 2.825.680 euros para la adquisición de las 13.000 dosis de anticuerpo monoclonal (Nirsevimab) frente a VRS para la población infantil, así como 5.782.400 euros más destinados a las 50.000 dosis frente a VRS para personas institucionalizadas. Por lo tanto, el Gobierno autonómico realizará una inversión total de 18.093.717 euros en la campaña de vacunación 2025-2026.

Fechas, citas y puntos de vacunación de gripe y COVID

La campaña de vacunación frente a la gripe y COVID-19 se iniciará en los centros de personas mayores y centros de discapacidad el 1 de octubre y continuará a partir del 14 de octubre para las personas de la población general incluidas en los grupos en los que se recomiendan las vacunas.

La cita para la vacunación podrá solicitarse a través de los canales habituales:

App Sacyl Conecta

Número de teléfono de su centro de salud

Portal de Salud: www.saludcastillayleon.es

Presencialmente en su centro de salud

Grupos de población recomendados

La vacunación frente a la gripe:

Por mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves en caso de padecer la infección:

Personas de 60 o más años.

Población infantil entre 6 meses y 8 años (inclusive).

Personas a partir de 9 años hasta 59 con las siguientes condiciones de riesgo:

Internas en centros de discapacidad, residencias de mayores e instituciones cerradas.

Diabetes mellitus y Síndrome de Cushing.

Obesidad mórbida (índice de masa corporal ≥40 en adultos, ≥35 en adolescentes o ≥3 DS en la infancia).

Enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias, incluyendo displasia broncopulmonar, fibrosis quística y asma.

Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico.

Hemoglobinopatías y anemias o hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples.

Asplenia o disfunción esplénica grave.

Enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo.

Enfermedades neuromusculares graves.

Inmunosupresión (incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la originada por la infección por VIH o por fármacos, así como en los receptores de trasplante, déficit de complemento y terapia CAR-T).

Cáncer y hemopatías malignas.

Enfermedad inflamatoria crónica.

Trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras.

Enfermedad celíaca.

Fístula de líquido cefalorraquídeo, implante coclear o en espera del mismo.

Personas fumadoras.

Todas las embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo).

Personas de 5-18 años que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe.

Personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados.

Personas que trabajan en servicios públicos esenciales, con especial énfasis en los siguientes subgrupos:

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con dependencia nacional, autonómica o local, así como las Fuerzas Armadas.

Bomberos.

Servicios de protección civil.

Personas que proporcionen cuidados domiciliarios y convivientes con pacientes recogidos en el apartado A, incluyendo a los cuidadores principales y convivientes de los menores de 6 meses.

Personal y estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios, públicos y privados, centros de menores, tanto de atención primaria como hospitalaria, así como personal de oficinas de farmacia.

Personal docente de cualquier nivel educativo.

Personas con exposición laboral directa a animales o a sus secreciones en granjas o explotaciones avícolas, porcinas o de visones o a fauna silvestre (aves, jabalíes o mustélidos), como ganaderos, veterinarios, trabajadores de granjas, cazadores, ornitólogos, agentes de medioambiente, personal de zoológicos, etc. La finalidad es reducir la oportunidad de una infección concomitante de virus humano y aviar o porcino, disminuyendo la posibilidad de recombinación o intercambio genético entre ambos virus.

Vacuna frente a COVID 19: