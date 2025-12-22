Arranca 'La casa de las cuentos' para fomentar la lectura en Salamanca durante las vacaciones navideñas
Un total de 375 personas participan en el proyecto promovido por el Ayuntamiento de la ciudad
Un total de 375 personas participan en 'La casa de los cuentos', el proyecto de conciliación familiar y fomento de la lectura que ha dado comienzo este lunes, 22 de diciembre, en la Sala de Ensayos del Teatro Liceo y que se prolongará los días 24, 26, 29 y 30 de diciembre, de 17:30 a 19:00 horas.
El programa gratuito es una apuesta del consistorio durante las vacaciones de Navidad, por lo que el concejal de Educación, Luis Sánchez Arévalo, ha estado presente en su puesta en marcha: "Se suma a otras propuestas que desarrolla el Ayuntamiento de Salamanca con el mismo objetivo, el fomento de la lectura". El Salón del Libro Infantil y Juvenil o Al Aire Libro son dos ejemplos.
Otros objetivos de 'La casa de los cuentos' es ayudar a entender el libro como una vía de comunicación imprescindible entre el niño y el adulto y compartir una metodología innovadora que integra recursos desde la expresión oral a los nuevos recursos digitales, según destacan fuentes municipales.
También te puede interesar
Lo último