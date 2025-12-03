Arranca la plantación de 32.600 árboles para “mejorar la calidad de vida y luchar contra el cambio climático” en Salamanca

Salamanca ha comenzado la plantación de más de 32.000 árboles, más en concreto 32.663, de cara a la adaptación de la ciudad al cambio climático, así como mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital del Tormes, una iniciativa que comenzó años atrás y que sigue consolidándose como una forma de naturalizar espacios de la ciudad.

Dentro del Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad y su estrategia Savia Red Verde se ha puesto como objetivo introducir la naturaleza en entornos urbanos con una inversión en los próximos meses de 631.000 euros.

De este modo, se pretende que la ciudad siga siendo un lugar idóneo en cuanto a la calidad del aire, siendo uno de los grandes municipios que mejor disponen del mismo, además de aumentar el actual número de 94.424 árboles y 48.199 arbustos, 10.500 más que el pasado año. Cabe destacar que en la actualidad existen 18 metros cuadrados por habitante, el doble de lo que recomienda la OMS.

Con esta plantación la ‘flota’ aumentará hasta los 127.000 árboles, cifra a la que habrá que sumar la zona arbórea de la ribera del río Tormes, así como los de las universidades y espacios privados.

Esta actuación se ha previsto para que se realice en tres lotes, los dos primeros con un importe de 129.705,53 y 131.896,68 euros para 1.110 árboles en 51 zonas urbanas, y un tercero por valor 238.103,90 euros, que va a permitir la plantación de 29.250 árboles en 12 zonas forestales.

Durante este miércoles, 3 de diciembre, ha comenzado en la rotonda del Quinto Pino y en las calles Babia y Cabrera, donde seguirá estos días por la zona norte de la ciudad.

En el primer y segundo lote, las plantaciones se realizarán en las siguientes calles: avenidas de San Agustín, Carmen Martín Gaite, Salamanca, Obispo Sancho de Castilla, Reina Berenguela; el entorno de la biblioteca municipal Torrente Ballester; las calles Alcalde Málaga Guerrero, Babia, Buenaventura, Cabrera, Castellanos, Félix de Montemar, Fernando Pessoa, Guarda, Hilario Goyenechea, Joaquín Rodrigo, José de Lamano Beneite, Lázaro Ralero, Maestro Tárrega, Mayor de Chamberí, Poeta Jesús Rasueros, Rector Madruga, Remigio González Adares, Teso de la Feria y Tratado de Roma; en el Cerro de San Vicente; en las glorietas de Beatriz de Suabia, Ciudad Jardín, Enrique el Navegante, Obispo Bobadilla, Obispo Mauro Rubio, Ruta de la Plata, Tomás Francisco Prieto y Tratado de Tordesillas; en los parques del Camino de Salamanca, calle Jesús Arambarri, Jerónimos, Jesuitas, Musas y Valhondo; en los paseos Convención de Schengen y Enrique de Sena; en las plazas de José Paz Maroto y Santa Cecilia; en las rotondas de la avenida Margarita de Austria con las calles Dolores Cebrián y Petra Zugarrondo, Quinto Pino y San Marcelino Champagnat; y en la Vía Helmántica.

Asimismo, la semana que viene comenzarán a realizarse el tercer lote con las plantaciones en en la ribera del Arroyo del Zurguén y la calle Teide junto al Parador de Turismo; en el polígono industrial El Montalvo en las calles Hoces del Duratón y Hoyamoros; en el Parque del Baldío; junto al cementerio de Tejares en la calle Juan Bautista de Toledo; en Huerta Otea en el Parque Don Juan Tenorio y en los corredores verdes junto a la ribera del río Tormes; en el Polvorín de Tejares (donde se producirá la mayor plantación con un bosque de 21.755 árboles) y en la nueva zona industrial de la ciudad en Peña Alta y junto al Centro de Protección Animal (4.561 árboles).

Las especies que se plantarán serán arces, castaños, acacias, alisos, madroños, abedules, cedros, avellanos, cipreses, membrillos, fresnos, nogales, almendros, cerezos, perales, sauces, alcornoques, encinas y robles.