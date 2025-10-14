Arranca la programación cultural de FUNDOS Fórum con un cinefórum sobre el 'Equipo Crónica'
El documental se centra en el icónico colectivo artístico español fundado en Valencia en 1965 por Manolo Valdés, Rafael Solbes y Juan Antonio Toledo
El Centro Cultural FUNDOS Fórum Salamanca inicia este jueves la programación cultural paralela a su exposición temporal ‘Todo es pop. De Europa a Estados Unidos’.
La primera actividad será un cinefórum del documental ‘Equipo Crónica. Arte de trinchera’, que se proyectará este jueves a las 19:00 horas. El acceso al evento es libre por la puerta de la calle Miguel de Unamuno.
'Equipo Crónica': Pop Art, crítica social y legado vigente
El documental se centra en el icónico colectivo artístico español Equipo Crónica, fundado en Valencia en 1965 por Manolo Valdés, Rafael Solbes y Juan Antonio Toledo.
El grupo es reconocido por combinar el estilo Pop Art con una mirada profundamente crítica hacia la sociedad y la política de su época. Sus obras desafiaron la censura de la dictadura, ofreciendo una relectura irónica de la historia del arte y convirtiéndose en referentes de la denuncia social a través de un lenguaje visual vibrante.
‘Equipo Crónica. Arte de Trinchera’ explora el impacto del grupo a través de entrevistas a expertos, testimonios de artistas contemporáneos e imágenes de archivo, demostrando que su legado y su mensaje siguen vigentes en el arte y la cultura actual.
