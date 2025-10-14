Arranca la programación cultural de FUNDOS Fórum con un cinefórum sobre el 'Equipo Crónica'

El Centro Cultural FUNDOS Fórum Salamanca inicia este jueves la programación cultural paralela a su exposición temporal ‘Todo es pop. De Europa a Estados Unidos’.

La primera actividad será un cinefórum del documental ‘Equipo Crónica. Arte de trinchera’, que se proyectará este jueves a las 19:00 horas. El acceso al evento es libre por la puerta de la calle Miguel de Unamuno.

'Equipo Crónica': Pop Art, crítica social y legado vigente

El documental se centra en el icónico colectivo artístico español Equipo Crónica, fundado en Valencia en 1965 por Manolo Valdés, Rafael Solbes y Juan Antonio Toledo.

El grupo es reconocido por combinar el estilo Pop Art con una mirada profundamente crítica hacia la sociedad y la política de su época. Sus obras desafiaron la censura de la dictadura, ofreciendo una relectura irónica de la historia del arte y convirtiéndose en referentes de la denuncia social a través de un lenguaje visual vibrante.

‘Equipo Crónica. Arte de Trinchera’ explora el impacto del grupo a través de entrevistas a expertos, testimonios de artistas contemporáneos e imágenes de archivo, demostrando que su legado y su mensaje siguen vigentes en el arte y la cultura actual.