Arrancan los cursos para la tenencia responsable de animales en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha una serie de cursos destinados a concienciar a los más pequeños de la casa sobre la tenencia responsable de animales y sus cuidados, esenciales para el bienestar familiar y del animal.

A través de teatros interactivos y juegos con los niños y niñas, SIM, un perro adiestrado para jugar con ellos, se familiarizará con los pequeños para así crear un vínculo entre ambos y saber la importancia de cuidar, bien, a perros, gatos, hamsters o cualquier otro animal de compañía.

Talleres escolares de tenencia responsable de animales

Asimismo, en los dos cursos que se realizarán, también se educará sobre qué hacer en caso de encontrarse un animal abandonado, fomentando, además, que no se abandonen los mismos, como han indicado los concejales de Educación, Luis Sánchez, y de Bienestar Animal, María José Coca.

Talleres escolares de tenencia responsable de animales

Por otro lado, el Ayuntamiento de Salamanca ha garantizado la formación de 900 alumnos de 30 centros escolares, con animadores que desde una orientación positiva puedan autodescubrir que comportamientos son los adecuados.

Talleres escolares de tenencia responsable de animales

Los dos talleres serán ‘Aprende a cuidar tu mascota’ y ‘Mis mascotas’, estando el primero dirigido a transmitir valores de responsabilidad para segundo y tercero de infantil; y el segundo taller para primero y segundo de Primaria para sensibilizar en la responsabilidad de tener una mascota.