Arrancan las obras para instalar el nuevo césped FIFA en dos campos de fútbol de La Aldehuela

Tras años de espera en Salamanca por cambiar los campos de fútbol de Complejo Deportivo de La Aldehuela, el deseo de muchos salmantinos se ha hecho realidad, y es que este martes, 5 de agosto, dos de los terrenos de juego de La Aldehuela comienzan a tener un lavado de cara completo, y es que el césped artificial por fin se cambiará para uso y disfrute de los habitantes de la capital del Tormes.

Según pudo confirmar SALAMANCA24HORAS, agosto iba a ser la fecha estipulada para arrancar con las obras y, septiembre la fecha de fin de las mismas para que decenas de equipos puedan hacer uso de las instalaciones en las ligas amateur de Salamanca y, por supuesto, para el uso personal de los grupos de amigos y conocidos que quieran jugar en cualquiera de los campos.

Obras para instalar el nuevo césped artificial FIFA en La Aldehuela

Durante el octavo mes del año tanto el campo “A” como el “B” serán los que se cambien de cara a septiembre, mientras que el tercero de los campos, el “C” comenzará a cambiar su césped durante 2026. De este modo, y desde que apareciera en el pleno del pasado 27 de diciembre de 2024 a raíz de una noticia de este medio, se han puesto manos a la obra para que los salmantinos disfruten de unas de las instalaciones deportivas más demandadas.

Entre las quejas que tenían los usuarios se encontraban porterías caídas, césped levantado que habría ocasionado lesiones, desnivel en zonas del terreno de juego y, sobre todo, mucho desgaste que estaba produciendo quemaduras. Ante esto, el Ayuntamiento de Salamanca se puso manos a la obra y en el propio pleno dejó claro que se cambiarían durante 2025 y 2026.

Obras para instalar el nuevo césped artificial FIFA en La Aldehuela

El presupuesto que se destinará a los propios campos, en la primera actuación será de 240.000 euros en los mencionados anteriormente, y el tercero de ellos ya se hará para el próximo 2026. Asimismo, el Ayuntamiento de Salamanca ha garantizado que velará por el correcto cuidado y mantenimiento de los campos para uso y disfrute de los habitantes de la provincia charra.

Características del nuevo césped

Los campos de fútbol de La Aldehuela suben de nivel, y es que con las obras que comienzan este viernes, 8 de agosto, se instalará un nuevo terreno de juego homologado por la FIFA y que ya se utiliza en federaciones como la de Madrid, Valencia o la de Murcia, el REALTURF XTREME 50.

Entre las propias características se encuentran que será un césped antifuego, antibacterial y antielectrostático. Además, estos nuevos campos serán más duraderos y resistentes, con una larga vida útil y con una mayor recuperación tras las pisadas. Por otro lado, al tener una textura muy suave, hace que para los jugadores sea una hierba artificial más cómoda y natural. Por otro lado, ante las lluvias del otoño y del invierno, habrá un mayor drenaje en el mismo, con mucha más amortiguación que los anteriores y un aspecto más realista.

Campo de fútbol con las nuevas características

Con todos estos ingredientes, se busca que los propios usuarios que utilicen estos campos de fútbol no tengan complicaciones ni lesiones, haciendo que sea mucho más seguro y que el contacto del balón sea el mejor posible.