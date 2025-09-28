Arrancan los 'Paseos Saludables' en Salamanca con más rutas y un enfoque contra la soledad

El programa municipal ‘Ponte en Marcha. Ganarás Salud’, popularmente conocido como ‘Paseos Saludables’, ha iniciado una nueva edición en Salamanca. El programa, impulsado por el Ayuntamiento busca combinar el ejercicio físico diario con el fomento de las relaciones sociales para mejorar la calidad de vida de los salmantinos.

La inauguración oficial ha tenido lugar en la mañana de este domingo, contando con la presencia de la concejala de Salud Pública, Vega Villar que acompañó a un grupo de participantes y voluntarios en la primera jornada.

El programa tiene como objetivo principal la prevención de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como el combate de la soledad no deseada al generar bienestar emocional y lazos sociales y como novedad destacada en esta edición, se han programado salidas de ritmo medio desde el Centro Municipal de Mayores Trastormes, de lunes a jueves, a partir de las 16:30 horas.

El resto de los paseos se han organizado con diferentes intensidades y puntos de partida para adaptarse a todos los participantes:

Ritmo Suave: Plaza del Campillo (Lunes a jueves, 10:30 horas) y Parque de La Alamedilla (Lunes a jueves, 17:00 horas).

Ritmo Medio: Parque de La Alamedilla (Lunes a jueves, 17:00 horas) y Parque Villar y Macías (Lunes a jueves, 17:00 horas).

Ritmo Rápido: Plaza del Campillo (Lunes a jueves, 17:00 horas), Centro Municipal de Mayores Juan de la Fuente (Lunes a jueves, 11:30 horas) y Plaza de la Concordia (Lunes a jueves, 11:00 horas).

La edición 2024/2025 del programa demostró la gran acogida de la iniciativa en la ciudad. Durante los meses de octubre a junio, se llevaron a cabo un total de 693 paseos, que contaron con la participación de 316 personas y el apoyo esencial de 45 voluntarios. Además de los paseos, la edición anterior incluyó ocho actividades paralelas que complementaron la oferta, como charlas sobre salud, talleres de ahorro energético, rutas turísticas y visitas a diversos espacios museísticos de Salamanca.