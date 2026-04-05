Arrojar las toallitas al WC, un grave problema ambiental que se acentúa en Salamanca: "Las orillas del río Tormes están completamente blancas"

Las orillas del río Tormes, a su paso por la capital de Salamanca, ya son testigo del grave problema ambiental que supone el gesto de tirar las toallitas humedas al WC. Esto no se trata de un problema aislado, sino que es algo que se lleva denunciado desde hace años, sobre todo tras el paso de la pandemia, cuando según informaciones de la organización ecologista Greenpeace, la compra de toallitas húmedas aumentó un 50% en nuestro país.

En el caso de Salamanca, el ornitólogo Guillermo Cordero apunta que suponen "un problema ambiental tremendo" y asegura que las orillas del río Tormes "están completamente blancas por miles de toallitas arrastradas por la crecida de este año".

Toallitas arrastradas por la crecida en las orillas del río Tormes | Guillermo Cordero

Las toallitas a parte de taponar desagües y alcantarillados de ciudades y pueblos, suponen una grave amenaza para la fauna y la flora porque no son biodegradables, con un grado de contaminación muy alto, que les afecta al ingerir el agua y a través del contacto como peces y anfibios. Por un lado, esa contaminación es química, puesto que los alcoholes que desprenden contamina químicamente el agua y también la contaminación que supone es visual, según explica, "las toallitas si nadie las recoge pueden estar décadas, generando una contaminación visual que se puede ver por ejemplo en el Puente Romano de Salamanca que tiene todas las orillas blancas por las toallitas".

Su retirada además supone un alto coste económico, de millones de euros en algunos ayuntamientos de España.