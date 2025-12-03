El arte y la moda se fusionan en una exposición abierta en el Hospital Universitario

‘Fashion Art’, así se llama la exposición que acoge desde este miércoles el vestíbulo del Hospital Universitario de Salamanca en una de las actividades programadas en el 50 aniversario del centro. Una muestra que reúne 17 trajes-obra de arte pertenecientes al proyecto internacional creado por el diseñador español Manuel Fernández, en el que artistas de distintos países intervienen sus diseños como si fueran obras pictóricas. Algunos hablan de naturaleza, otros de memoria, de color, energía o empatía. Con el objetivo de acercar el arte a todo tipo de espacios y personas.

El diseñador ha sido el encargado de presentar su obra acompañado de la directora gerente del CAUSA, Carmen Rodríguez Pajares. La muestra podrá visitarse hasta finales de enero. Las piezas expuestas han sido intervenidas por artistas de diversas nacionalidades, cada uno aportando su propio lenguaje visual. El resultado es una colección plural, vibrante y profundamente humana.

Fashion Art

Los artistas que participan en esta ocasión con sus obras son: Agita Keiri (Letonia), Amina Rezki (Marruecos), Anuca Aisa (España), Diego Pombo (Colombia), Franyo Aatho (Hungria), Irene López de León (España), Jarr (España), Jim Avignon (Alemania), Juan Pedro Ayala (España), Marta Carrascosa (España), Olga Sinclair (Panamá), Pasta Oner (República Checa), Rafael Canogra (España), Rafael Rivera (Puerto Rico), Renato Costa (Brasil), Suso 33 (España) y Virginia Keller (España).

El Fashion Art Institute es una asociación sin ánimo de lucro pionera en la unión entre arte y moda, creada en 1998. Su fundador invitó inicialmente a 50 reconocidos artistas españoles y latinoamericanos (como Manolo Valdés, Juan Genovés, Rafael Canogar o Luis Gordillo) a pintar directamente sobre trajes creados especialmente para ellos.

A lo largo de más de dos décadas, el proyecto ha reunido más de 320 piezas de artistas de 46 nacionalidades, consolidándose como la colección más importante del mundo en la fusión de arte y moda.