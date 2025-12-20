El artista salmantino Javier Menchaca impartirá un taller de transfer, collage pop y superhéroes el próximo 10 de enero

'Two Chanel Bottles’, serigrafía sobre papel y collage de brillantina plateada. Obra de Andy Warhol en la exposición ‘Todo es pop. De Europa a Estados Unidos’ en Salamanca / El artista Javier Menchaca

El Centro Cultural Fundos Fórum Salamanca acogerá el próximo 10 de enero un taller sobre transfer, collage pop y superhéroes de la mano del artista salmantino Javier Menchaca. Con el pretexto de servir como apoyo a la exposición ‘Todo es pop. De Europa a Estados Unidos’, la cita apela a un público joven, pues está abierto a las edades comprendidas entre los ocho y los dieciséis años.

Los participantes en el taller, cuyas inscripciones cuestan diez euros y ya pueden realizarse en el Centro Cultural, podrán crear una serie de obras a partir de las técnicas de transfer y collage, como las de las obras expuestas. Partiendo de tales ejemplos, Javier Menchaca abordará la teoría y hará una demostración en directo como previa a la instrucción de los jóvenes asistentes.

La inscripción al taller puede realizarse en la taquilla en horario de martes a viernes de 17:00 a 20:00 horas y sábados de 11:30 a 14:30 y de 17:00 a 20:00 horas.

La obra de Javier Menchaca "explora la convergencia entre lo analógico y lo digital", utilizando la fotografía y el collage para "reinterpretar la cultura visual contemporánea". Desde los espacios tradicionales hasta el arte digital, su práctica se centra en "transformar lo cotidiano en narrativas visuales que invitan a la reflexión".