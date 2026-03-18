De artistas latinoamericanos de "relevancia" en las Ferias a un videomapping en Los Dominicos por el V Centenario de la Escuela de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha invertido "una cifra cercana a los 930.000 euros" para crear un ambicioso programa de actividades por el V Centenario de la Escuela de Salamanca. "El objetivo es dar a conocer su importante legado. Habrá presencia de la cultura precolombina, de la mestiza que se produjo tras el encuentro de los dos mundos y del legado que ha llegado hasta nuestros días que se traduce en música, arte, danza, lengua, gastronomía o pensamiento", ha señalado el alcalde, Carlos García Carbayo, durante la presentación.

El convento de San Esteban se convertirá en uno de los escenarios protagonistas de la conmemoración. Su fachada servirá para proyectar un espectáculo de videomapping entre el 9 de abril y el 9 de mayo. "El propio Victoria nos contará cómo surgió el derecho de gentes y cómo España lideró un marco legal para tratar a todos con humanidad". Será de domingo a jueves a las 22:00 horas y los viernes y sábados tendrán un pase más a las 22:30 horas.

La conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca tendrá también su espacio en las Ferias y Fiestas de la ciudad. "Habrá actuaciones musicales de artistas de países latinoamericanos en la Plaza Mayor y en otros lugares". El alcalde ha matizado que no todas estarán protagonizadas por ellos y que se trata de cantantes o grupos de "relevancia".

Estreno de obras escénicas y el musical Malinche

La programación escénica comenzó el pasado mes de enero con 'La desconquista, 'Farra' o 'La loca historia del Siglo de Oro'. En abril se representará 'Museo de amor y oro', de Edulogic, y están previstos los estrenos absolutos de otras cinco compañías salmantinas (La Befana, Martín Ignocio Piola Sánchez, Culturarts, Kamaru Teatro y Jes Martin's.

Las obras 'Chavela', 'Polvo serán, más polvo enamorado', 'El retablo de las maravillas' o 'El caballero de Olmedo'.

La programación de Salamanca Plazas y Patios estará dedicada igualmente a la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca durante los meses de julio y agosto e incorporará el concierto del grupo cubano Septeto Nabori.

'Malinche Symphonic', la nueva experiencia escénica de Nacho Cano basada en su famoso musical, aterrizará los días 11 y 12 de abril en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música. A l escenario se subirán más de 60 artistas para conectar historias, identidades y tradiciones de dos continentes.

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