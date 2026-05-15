Ascbyc impulsa el segundo encuentro de autores contra el acoso escolar
Participarán autores Iván Antonio Enríquez, Marina Ruiz Almaraz y Ruth Esther Méndez Mateo
La Asociación Salmantina Contra el Acoso Escolar (Ascbyc) impulsará este sábado un segundo encuentro con autores contra el acoso escolar para concienciar sobre los riesgos en niños y jóvenes, así como para prevenir y evitar la violencia en los centros educativos.
En este encuentro participarán los autores Iván Antonio Enríquez, Marina Ruiz Almaraz y Ruth Esther Méndez Mateo, quienes han dado rienda suelta a obras como ‘Impulso’ en 2019, ‘El último acorde’ y ‘Donde habita el silencio’, ‘Las Lavanderas de Valtodano’, ‘La madre que me parió’, ‘¿Quién es Tina?’, ‘Tina y Tao’ o ‘BullyingCat’.
Desde la asociación mantienen abierto un certamen de microrrelatos contra el bullying para concienciar y sensibilizar ante el acoso escolar.
Las obras se podrán presentar hasta el 31 de mayo a través a la dirección de correo electrónico ascbyc@gmail.com, donde se admitirá solo un microrrelato por cada participante.
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