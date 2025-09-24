El ascensor de las escaleras de La Riojana entrará en funcionamiento previsiblemente "a finales de noviembre"

El ascensor de las escaleras de La Riojana "debería estar en funcionamiento a finales de noviembre", ha adelantado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante la visita a las obras de urbanización del PERI 7, la zona paralela a la avenida de Salamanca comprendida entre las calles Santa Rita, Regato del Anís y Río Jordán.

El alcalde ha reconocido que el avance de la obra no es tan evidente a la vista, ya que la estructura metálica "se está constuyendo en un taller" y la instalación se hará in situ entre los meses de octubre y noviembre tras una inversión que supera los 379.000 euros.

Las obras comenzaron el pasado mes de mayo para salvar un desnivel de 4,5 metros. El ascensor panorámico contará con una pasarela de acceso desde la calle Asadería y tendrá una capacidad para nueve personas. "Buena falta hace", ha concluido el edil.