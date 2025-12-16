El ascensor de las escaleras de La Riojana tendrá finalmente horario para evitar actos vandálicos

Aunque en un primer momento se contemplaba que no tuviera horario, la posibilidad de actos vandálicos por la noche y las experiencias en otras ciudades han llevado al Ayuntamiento de Salamanca a considerar un cambio en la disponibilidad del nuevo ascensor de las escaleras de La Riojana.

Según ha podido saber este medio, el Consistorio ha recapacitado sobre la primera idea que se iba a tener sobre la infraestructura y aunque todavía no han dispuesto el horario en le que estará operativa, sí que cubrirá un amplio horario desde primera hora de la mañana hasta la noche, aunque cerrará de madrugada.

Las obras de este ascensor, que servirán para superar la barrera física desde Gran Vía a la plaza San Julián, han entrado esta semana en la recta final y a falta de algunos remates y del suministro eléctrico, está previsto que esté operativo la próxima semana.

Ascensor de Gran Vía

Sin embargo, estudios de seguridad y pruebas hacen que el Ayuntamiento de Salamanca todavía no haya podido establecer una fecha exacta para que este nuevo dispositivo urbano esté disponible para la ciudadanía.

Se trata de una infraestructura que cuenta ya con un ascensor vertical que lleva una cabina panorámica con capacidad para 9 personas y 900 kilogramos en total.