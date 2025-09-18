ASECOV impulsa la digitalización del comercio salmantino con un programa pionero de Inteligencia Artificial

La presidenta de la Asociación de Comercio ASECOV, Soledad Gómez, ha presentado junto al Concejal de Comercio del Ayuntamiento de Salamanca, Pedro Martínez

La Asociación de Comercio ASECOV ha presentado este lunes, junto al Concejal de Comercio del Ayuntamiento de Salamanca, Pedro Martínez, un nuevo paquete de iniciativas destinadas a reforzar la digitalización del comercio local. El objetivo es claro: ayudar a los negocios a adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo y ganar competitividad en un entorno cada vez más tecnológico.

La presidenta de ASECOV, Soledad Gómez, anunció la puesta en marcha de una nueva edición del programa ActivaTICS, que este trimestre se centrará en las aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial. “Queremos que los comercios puedan aprovechar el potencial de estas herramientas para ser más visibles, optimizar su tiempo y conectar mejor con sus clientes”, destacó Gómez.

El programa, que se desarrollará de octubre a diciembre, incluye seis cursos temáticos con sesiones presenciales y prácticas. Entre los contenidos figuran el uso de ChatGPT para generar campañas personalizadas, la creación de imágenes y vídeos con IA, el diseño de catálogos y presentaciones, la mejora de la presencia online, así como el análisis de datos para orientar estrategias de negocio.

La inscripción, abierta hasta el 25 de septiembre en la web de ASECOV, cuenta con plazas limitadas y preferencia para los asociados.

Además, la asociación mantiene en marcha la Escuela de Comercio, un espacio online con artículos y recursos sobre marketing y herramientas digitales, y ofrece auditorías personalizadas para acompañar a cada negocio en su proceso de transformación digital.