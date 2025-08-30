El asfaltado de las calles de Arroyo de Santo Domingo y paseo de San Antonio producirá cortes de tráfico y desvíos el 1 de septiembre
Las líneas de autobús 1, 3, 4, 8 y 9 cambiarán su recorrido de forma temporal, circulando por el paseo de Canalejas, Cuesta de Sancti Spíritus y Gran Vía. También se podrían ver afectadas las líneas de autobús 4, 8 y 12
El Ayuntamiento de Salamanca continúa con su plan de mejora de la red viaria, llevando a cabo trabajos de refuerzo del firme en 35 calles, avenidas y glorietas de 18 barrios de la ciudad. Estas obras, que abarcan una superficie de más de 71.847 metros cuadrados, tienen como objetivo mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la movilidad en la capital salmantina.
Las actuaciones se centran en reparar las calzadas que se han deteriorado con el tiempo, buscando minimizar las molestias para los ciudadanos. A pesar de ello, se prevén algunos cortes y desvíos de tráfico en los próximos días.
A partir del próximo lunes 1 de septiembre, se producirán las siguientes afecciones al tráfico:
- Arroyo de Santo Domingo: El lunes por la mañana la calle se cortará por completo para realizar labores de asfaltado. Las líneas de autobús 1, 3, 4, 8 y 9 cambiarán su recorrido de forma temporal, circulando por el paseo de Canalejas, Cuesta de Sancti Spíritus y Gran Vía antes de retomar sus rutas habituales.
- Paseo de San Antonio: El lunes por la tarde, el tramo entre el paseo de Canalejas y la calle San Francisco Javier se verá afectado por cortes intermitentes. La circulación se desviará por la calle Padilla hacia Canalejas. Las líneas de autobús 4, 8 y 12 podrían verse afectadas. Para reducir las molestias, los trabajos se realizarán de manera alterna en cada sentido de la vía.
- Calle María Auxiliadora: Hasta el martes, 2 de septiembre, continuarán los estrechamientos de calzada en el tramo entre las avenidas de Portugal y Mirat. Las obras consisten en el levantamiento de tapas y el fresado de la superficie previo al asfaltado.
