El asfaltado de las calles de Arroyo de Santo Domingo y paseo de San Antonio producirá cortes de tráfico y desvíos el 1 de septiembre

El Ayuntamiento de Salamanca continúa con su plan de mejora de la red viaria, llevando a cabo trabajos de refuerzo del firme en 35 calles, avenidas y glorietas de 18 barrios de la ciudad. Estas obras, que abarcan una superficie de más de 71.847 metros cuadrados, tienen como objetivo mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la movilidad en la capital salmantina.

Las actuaciones se centran en reparar las calzadas que se han deteriorado con el tiempo, buscando minimizar las molestias para los ciudadanos. A pesar de ello, se prevén algunos cortes y desvíos de tráfico en los próximos días.

A partir del próximo lunes 1 de septiembre, se producirán las siguientes afecciones al tráfico: