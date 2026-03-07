La Asociación de Asperger-TEA Salamanca celebrará una jornada de encuentro y reflexión el próximo sábado 14 de marzo

Imagen de archivo del CMI Plaza de Trujillo, espacio en el que se celebrarán las jornadas

Un espacio de encuentro y reflexión. Investigación y diálogo. Todo eso espera a los asistentes de las Jornadas '¿TEActualizas?', organizadas por la Asociación Asperger-TEA Salamanca (ASAS) para fomentar la concienciación sobre el Trastorno del Espectro del Autismo. Se celebrará el próximo sábado 14 de marzo, a partir de las 10:00 horas, en el Auditorio del CMI Plaza de Trujillo.

Estas jornadas están dirigidas tanto a profesionales, entidades o estudiantes, como a personas interesadas en el tema en particular o en el ámbito educativo, social y sanitario en general. Además, quien así lo desee podrá solicitar un certificado de asistencia a las jornadas.

Desde su inauguración hasta las 10:00, hasta las 13:30 horas, se desarrollarán ponencias de profesionales del ámbito de la investigación y la psicología como los psicólogos Jon Liñares de Marcos y Laura Esteban Sánchez, así como con mesas de diálogo en primera persona.

Al término de esta jornada profesional, se dará paso a un concierto de música tradicional de la artista Natalia Palencia y a las 14:30 horas se desarrollará una comida de convivencia para los miembros de ASAS.