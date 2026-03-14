La asociación Atenea Salamanca conmemora el Día Mundial de las Altas Capacidades Intelectuales

El concejal de Educación, Luis Sánchez, recibe a la Asociación Salmantina de Apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales, Atenea, con motivo del Día Internacional de las Altas Capacidades Intelectuales

La Asociación Salmantina de Apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales lleva años intentado visibilizar la falta de ayuda de los padres y madres con niños de altas capacidades intelectuales, una reivindicación que se hace cada vez más latente, sobre todo por su Día Internacional.

El objetivo principal de la asociación es atender todas las necesidades de manera integral y específica de los niños y niñas de Salamanca con altas capacidades intelectuales para así poder llegar alcanzar su pleno desarrollo personal, emocional e intelectual.

Así pues, la asociación asesora, además de orientar con la experiencia de otros familiares con problemas similares, contando con profesores y docentes que ofrecen información para el día a día.

Además, también colaboran con las administraciones públicas para concienciar a la sociedad sobre sus reivindicaciones, además de fomentar la investigación y los programas de atención especialmente para los menores de altas capacidades.

Con motivo del Día Mundial de las Altas Capacidades, la Puerta de Zamora se iluminarña este sábado, 14 de marzo, de amarillo a petición de la asociación Atenea de Salamanca.