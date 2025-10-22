La Asociación Española de Vacunología recomienda vacunar hasta los 25 años a los varones frente al VPH

En el marco de la celebración de los 50 años de la creación del calendario común de vacunación, el presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Jaime Pérez, ha manifestado que sería "positivo" que las comunidades autónomas españolas amplíen la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) en varones hasta los 25 años, en lugar de mantener el límite actual de 18 años.

La propuesta de Pérez se alinea con la necesidad de seguir mejorando las coberturas de inmunización en el país. El experto también enfatizó la importancia de fomentar la vacunación en los centros educativos como una medida clave para "aumentar" la cobertura y "reducir" las desigualdades.

Entre los desafíos principales para optimizar la vacunación en la población adulta, Pérez señaló el "cansancio y la reticencia vacunal" y el impacto presupuestario de introducir nuevas vacunas en colectivos amplios como los mayores de 65 años.

"Este impacto presupuestario supone un reto, y los diferentes actores implicados tienen que trabajar en vencerlo", afirmó Pérez, detallando que el coste estimado de inmunizar a una persona a lo largo de la vida es de 1.500 euros, y el gasto anual para vacunar a toda la población diana asciende a unos 565 millones de euros. Esta cifra, destacó, representa solo el 23% del gasto en prevención y salud pública, y un "ínfimo" 0,5% del gasto sanitario total.

Por su parte, Marta Soler Soneira, coordinadora del Área de Vacunas del Ministerio de Sanidad, subrayó la necesidad de cultivar la "confianza" en la vacunación, especialmente entre las nuevas generaciones, que "no han vivido" las enfermedades que los programas de inmunización previenen.

Soler resaltó que la vacunación "ha transformado la salud pública en los últimos 50 años" y que el carácter "universal, gratuito y accesible" del calendario vacunal son las claves de su alta aceptación en España.

José Antonio Navarro, consultor honorario de la Dirección General de Salud Pública y presidente del Comité Científico del XII Simposio de la AEV, coincidió en que la aceptación del calendario fue "excelente" desde sus inicios, como evidencian las elevadas coberturas infantiles que se mantienen.

Navarro recordó que, si bien el calendario original protegía contra virus como la polio, difteria, tétanos, sarampión y viruela, y ofrecía protección contra la rubéola solo para niñas hasta los 14 años, a día de hoy protege contra 18 enfermedades a lo largo de toda la vida. "Tradicionalmente se ha considerado una medida preventiva destinada a la infancia, pero poco a poco el calendario a lo largo de toda la vida está siendo asumido tanto por los profesionales sanitarios como por la población", concluyó.

Los logros y el futuro del calendario de vacunación, que ha erradicado la viruela, eliminado la poliomielitis y reducido a mínimos históricos casos de sarampión y difteria, serán los temas centrales del XII Simposio de la AEV, que se celebrará en Valladolid entre el 22 y el 24 de octubre.