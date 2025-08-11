La Asociación Española de Vacunología solicita a Sanidad que las nuevas vacunas se evalúen por su impacto frente a la resistencia a los antibióticos

La Asociación Española de Vacunología (AEV) ha presentado al Ministerio de Sanidad una propuesta para que la evaluación de nuevas vacunas y los planes de investigación incluyan el impacto que estas tienen en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. Esta sugerencia forma parte de sus aportaciones al borrador del Plan Estratégico y de Acción para reducir la resistencia a los antimicrobianos (PRAN), que se encuentra en consulta pública.

En un documento elaborado por su Grupo de Trabajo de Vacunas y resistencias antibióticas, la AEV destaca el papel crucial de las vacunas en la prevención de infecciones bacterianas asociadas a la resistencia a los antibióticos. Ejemplos claros son las vacunas antineumocócicas, que previenen enfermedades causadas por bacterias resistentes.

Además, las vacunas contra la gripe, la COVID-19 o el virus respiratorio sincitial (VRS) también contribuyen a reducir el uso de antibióticos al prevenir complicaciones que a menudo requieren hospitalización y tratamiento con estos fármacos. Los expertos señalan que, al disminuir la incidencia de infecciones virales, también se reduce el uso inadecuado de antibióticos en pacientes con enfermedades de origen viral.

La asociación aboga por que el Real Decreto que prepara Sanidad reconozca la importancia de las vacunas y promueva la concienciación sobre su papel como herramienta esencial en la lucha contra esta amenaza global para la salud pública, tal como la define la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Entre las aportaciones de la AEV, se solicita también reforzar la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos y la creación de un registro nacional de hospitalizaciones y muertes asociadas a este problema. La asociación concluye que la resistencia a los antibióticos es un problema "urgente que requiere un plan de acción global y coordinado para abordarlo".