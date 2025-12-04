La Asociación de Hostelería de Salamanca presenta la XI Guía del Cocido 2026 con 21 establecimientos participantes
Tiene como objetivo promocionar y poner en valor el cocido, uno de los platos más representativos de la cocina española
La Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca ha presentado esta mañana la Guía del Cocido Salamanca y Provincia 2026, un proyecto que alcanza su undécima edición consecutiva y se consolida como una cita destacada en el calendario gastronómico provincial.
El acto de presentación se celebró en las instalaciones de la Escuela de Hostelería de Santa Marta de Tormes y contó con la participación del presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería, Jorge Carlos Moro Corredera, y representantes institucionales como Soraya Sánchez García, concejala de Escuela de Hostelería y Consumo.
La Guía tiene como objetivo promocionar y poner en valor el cocido, uno de los platos más representativos de la cocina española, facilitando información detallada sobre 21 establecimientos participantes: 14 ubicados en la capital y 7 en la provincia. El presidente de la Asociación agradeció el apoyo de instituciones, patrocinadores y colaboradores, y garantizó que todos los establecimientos estarán identificados con una acreditación oficial para asegurar una experiencia de calidad que aúna tradición y modernidad.
