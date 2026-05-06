La Asociación Memoria y Justicia homenajeará a los 36 salmantinos deportados en los campos de concentración nazis

Julio Fernández, presidente de la Asociación Memoria y Justicia de Salamanca durante el homenaje en la tapia del cementerio a los 15 fusilados de 1936 en Salamanca | Salamanca24horas

La Asociación Salamanca Memoria y Justicia ha programado para el sábado 9 de mayo un acto en el que homenajeará a los 36 salmantinos deportados en los campos de concentración nazis.

Durante el acto se contará con la presencia de algunos de los familiares de los deportados que asistirán a este homenaje, donde a mayores se llevará a cabo el descubrimiento de una escultura, obra de Ignacio Villar, que quedará como recuerdo de las víctimas salmantinas del holocausto.

El motivo de que se lleve a cabo este acto es porque Hilario Fernández, miembro de la directiva, está llevando a cabo una investigación sobre los salmantinos que fueron deportados, aunque desde la Asociación indican que probablemente haya alguno más.

Además, Julio indica que hace unos años una asociación alemana se ha encargado de homologar los homenajes a todos los que estarían sufriendo las consecuencias de los campos de concentración nazis; para ello se está colocando en el último domicilio de la víctima una piedra de tropiezo, una especie de adoquín, con los nombres y apellidos de la persona, cuándo nació y si murió en el campo de concentración o no. De hecho, explica Julio que se han colocado ya más de cien mil placas ya en varios países y en Salamanca ya hay algunas.

Cuando surgió la idea de hacer un memorial por parte de la Asociación, contactaron con el Ayuntamiento de Salamanca, quien va a asumir la financiación, y quienes le ofrecieron que elegieran un lugar en la capital para guardar el recuerdo de los deportados, que ahora permanecerá en el Paseo Fluvial.

La mayoría de los salmantinos deportados estuvieron en el campo de concentración de Mauthausen.

Respecto a la escultura que se va a descubrir, revela Julio, que es una escultura abstracta hecha de acero corten, con una altura de 4 metros y con un detalle que representa la escalera de Mauthausen que tenía 183 peldaños de piedra, por la que subían y bajaban los deportados bloques de piedra de entre 20 y 30 kilos. Los escalones se helaban en invierno y muchas personas se caían y se mataban; otros eran arrojados directamente por los propios guardias, ya que del otro lado de la escalera había un precipicio.

El encuentro está programado a las 11:30 horas, donde está previsto que intervengan Julio Fernández García, presidente de la asociación; Hilario Fernández, miembro de la directiva; Ignacio Villar, escultor de la obra que se va a presentar; y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

LISTADO DE LOS 36 SALMANTINOS DEPORTADOS EN CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZIS: