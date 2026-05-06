La Asociación Memoria y Justicia homenajeará a los 36 salmantinos deportados en los campos de concentración nazis
El acto tendrá lugar el sábado 9 de mayo en el Paseo Fluvial, junto al Puente Enrique Estevan, donde se descubrirá una escultura abstracta en memoria de todas las víctimas, con un detalle que representa la escalera de Mauthausen
La Asociación Salamanca Memoria y Justicia ha programado para el sábado 9 de mayo un acto en el que homenajeará a los 36 salmantinos deportados en los campos de concentración nazis.
Durante el acto se contará con la presencia de algunos de los familiares de los deportados que asistirán a este homenaje, donde a mayores se llevará a cabo el descubrimiento de una escultura, obra de Ignacio Villar, que quedará como recuerdo de las víctimas salmantinas del holocausto.
El motivo de que se lleve a cabo este acto es porque Hilario Fernández, miembro de la directiva, está llevando a cabo una investigación sobre los salmantinos que fueron deportados, aunque desde la Asociación indican que probablemente haya alguno más.
Además, Julio indica que hace unos años una asociación alemana se ha encargado de homologar los homenajes a todos los que estarían sufriendo las consecuencias de los campos de concentración nazis; para ello se está colocando en el último domicilio de la víctima una piedra de tropiezo, una especie de adoquín, con los nombres y apellidos de la persona, cuándo nació y si murió en el campo de concentración o no. De hecho, explica Julio que se han colocado ya más de cien mil placas ya en varios países y en Salamanca ya hay algunas.
Cuando surgió la idea de hacer un memorial por parte de la Asociación, contactaron con el Ayuntamiento de Salamanca, quien va a asumir la financiación, y quienes le ofrecieron que elegieran un lugar en la capital para guardar el recuerdo de los deportados, que ahora permanecerá en el Paseo Fluvial.
La mayoría de los salmantinos deportados estuvieron en el campo de concentración de Mauthausen.
Respecto a la escultura que se va a descubrir, revela Julio, que es una escultura abstracta hecha de acero corten, con una altura de 4 metros y con un detalle que representa la escalera de Mauthausen que tenía 183 peldaños de piedra, por la que subían y bajaban los deportados bloques de piedra de entre 20 y 30 kilos. Los escalones se helaban en invierno y muchas personas se caían y se mataban; otros eran arrojados directamente por los propios guardias, ya que del otro lado de la escalera había un precipicio.
El encuentro está programado a las 11:30 horas, donde está previsto que intervengan Julio Fernández García, presidente de la asociación; Hilario Fernández, miembro de la directiva; Ignacio Villar, escultor de la obra que se va a presentar; y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.
LISTADO DE LOS 36 SALMANTINOS DEPORTADOS EN CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZIS:
- Juan Acedo Blanco de Montemayor del Río (Deportado a Mauthausen-Gusen, 1940; asesinado en Gusen, 1941)
- Pablo Agraz Alonso de Salamanca (Deportado a Mauthausen-Gusen-Ebensee, 1940; liberado y fallecido en París, 1963)
- Juan Álvarez Pineda de Aldea del Obispo (Deportado a Mauthausen-Gusen, 1941; asesinado en Gusen, 1943)
- Luis Arroyuelo Cabezas de Salamanca (Deportado a Buchenwald, 1944; Liberado)
- Felipe Borrego Magro de Rollán (Deportado a Buchenwald y Flossenbürg 1944; liberado y fallecido en Toulouse (Francia), 1945)
- Alfonso Caballero Díez de Golpejas (Deportado a Sachsenhausen y Ravensbrück, 1943; liberado y desaparecido, 1945)
- Tomás Calleja Juanes de Ciudad Rodrigo (Deportado a Buchenwald, Flossenbürg y Mauthausen, 1944; liberado y fallecido en Bayonne (Francia), 1979)
- José Manuel Criado Sánchez de Robliza de Cojos (Deportado a Mauthausen, 1940; asesinado gaseado en Hartheim, 1941)
- Francisco Cuadrado Sierra de Villavieja de Yeltes (Deportado a Buchenwald, 1944; y asesinado en Weimar/Buchenwald, 1945)
- Cipriano Duque Gómez de El Bodón (Deportado a Natzweiler-Struthof y Dachau, 1944; liberado y fallecido en Montbéliard (Francia), 1998)
- Amadeo Fernández Mayo de Puerto Seguro (Deportado a Mauthausen-Gusen, 1940; asesinado en Gusen, 1942)
- Agustín Fernández Pascual de Alberguería de Argañán (Deportado a Mauthausen-Gusen, 1941; asesinado en Gusen, 1942)
- Macario Flores Martín de Chagarcía Medianero (Deportado a Mauthausen-Gusen, 1941; asesinado en Gusen, 1941)
- Joaquín García Bellido de Alba de Tormes (Deportado a Buchenwald, 1944; liberado. Exiliado en Francia 1945-?)
- Manuel García García de Salmoral (Deportado a Mauthausen-Gusen, 1941; asesinado en Gusen, 1942)
- Florentino García Hernández de Galinduste (Deportado a Mauthausen-Ebensee, 1941; liberado y fallecido en Madrid, 1966)
- Manuel García Peña de Casillas de Flores (Deportado a Mauthausen, 1941; asesinado en Mauthausen, 1941)
- Antonio M. Hernández Martín de San Muñoz (Deportado a Buchenwald, 1944; asesinado en Weimar-Buchenwald, 1944)
- Alfonso M. Hernández Morán de Agallas (Deportado a Dachau, 1944; liberado)
- Adolfo Hernández Pérez de Moriscos (Deportado a Mauthausen-Gusen, 1941; liberado)
- José Apolinar Lorenzo Hernández de Sanchón de la Sagrada (Deportado a Neuengamme, 1944; asesinado en Bergen Belsen, 1945)
- Adolfo Marcos Hernández de Ituero de Azaba (Deportado a Hinzert, 1942; asesinado en Kolonia, 1943)
- Benito Martín del Águila de Peñaranda de Bracamonte (Deportado a Mauthausen-Gusen, 1940; asesinado en Gusen, 1941)
- María de los Ángeles Mateos Díez de Casillas de Flores (Deportada a Ravensbrück y Flossenbürg, 1944; liberada y fallecida en Bohars (Francia), 2007)
- José Montero Sánchez de Hinojosa de Duero (Deportado a Mauthausen, 1941; Liberado y fallecido en Francia, después de 1960)
- Luis Pérez Benito de Rollán (Deportado a Buchenwald, 1944; liberado y fallecido en Anglet (Francia), 2001)
- Pedro Pérez Benito de Rollán (Deportado a Sachsenhausen, 1943; liberado)
- José Prieto Labrador de Salamanca (Deportado a Mauthausen-Gusen, 1940; asesinado en Gusen, 1941)
- Agustín Rivero García de Espeja (Deportado a Dachau, Natzweiler-Struthof y Neckarelz, 1944; asesinado en Neckargerach, 1945)
- Guzmán Rodríguez García de Alba de Tormes (Deportado a Mauthausen-Gusen, 194; asesinado en Gusen, 1942)
- A. J. Rodolfo Ruiz Dávila de Villaflores (Deportado a Mauthausen-Gusen, 1941; asesinado en Gusen, 1941)
- Mariano San Ildefonso de Tamames (Deportado a Dachau, 1944; liberado. Exiliado en Francia y Colombia y fallecido en Madrid, 1981)
- Julio Sánchez Manjón de Cantalpino (Deportado a Dachau, 1944; liberado y fallecido en París, 1992)
- Manuel San Juan Guzmán de Salamanca (Deportado a Mauthausen-Gusen, 1941; asesinado en Gusen, 1942)
- Sebastián Villoria Santiago de Salamanca (Deportado a Dachau y Flossenburg, 1944; asesinado en Dachau, 1945)
- Aurelio Vicente Nieto de Gallegos de Solmirón (Deportado a Buchenwald y Mauthausen-Ebensee, 1943; liberado)
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