La Asociación Plaza Mayor de Salamanca trata de visibilizar la desigualdad: lanza la infografía “Hombres Corresponsables”

Infografía “Hombres Corresponsables” de la Asociación de Ayuda a la Mujer Plaza Mayor

La Asociación de Ayuda a la Mujer Plaza Mayor de Salamanca lanza una nueva infografía para visibilizar la desigualdad a través del programa "Hombres Corresponsables", con la financiación de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León a través del Ministerio de Igualdad.

La infografía, orientada en la población adulta, pone el foco en una de las desigualdades más persistentes: la distribución del tiempo y los cuidados.

Esta acción se enmarca dentro de una estrategia más amplia que combina talleres presenciales con acciones de sensibilización online y materiales divulgativos adaptados a diferentes públicos.

Según datos recientes aportados por la propia asociación, "las mujeres siguen asumiendo una mayor carga de tareas domésticas y de cuidados, lo que impacta directamente en su tiempo libre, su desarrollo profesional y su bienestar".

Desde Plaza Mayor se insiste en la importancia de avanzar hacia una corresponsabilidad real, que vaya más allá de la ayuda puntual y suponga un reparto equilibrado y justo.