La Asociación de Trastornos Alimentarios y Obesidad de Salamanca se instala en la plaza del Liceo durante este sábado
Con motivo del Día Internacional de la lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, esta asociación salmantina sale a la calle para concienciar a la ciudad
Este domingo 30 de noviembre se celebra el Día Internacional de la lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Por ello, la Asociación de Trastornos Alimentarios y Obesidad de Salamanca ha decidido dar un paso al frente.
Durante este sábado, 10:30 a 14:30 horas, esta asociación se ha instalado en la plaza del Liceo para hacer un llamamiento a la ciudadanía salmantina. A través de su mesa informativa, quieren concienciar a todas las personas que pasen por allí sobre lo que implica padecer uno de estos trastornos.
Y esto es una iniciativa para este día en concreto, pero esta asociación no para el resto del año: su objetivo permanente es atender y asesorar a familiares y enfermos de trastornos de la conducta alimenticia, así como proporcionar información a la población en general.
Por eso, atienden a quien lo necesite en el despacho número 24 del paseo de Gran Capitán, 53-57 y atienden vía online a través de este correo electrónico: atrayobesidad@gmail.com
