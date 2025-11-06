La Asociación de Viviendas de Uso Turístico de la región se adhiere a la Declaración de Sevilla en defensa de un turismo sostenible

La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla y León (AVATCYL) ha hecho pública su adhesión a la Declaración de Sevilla, un manifiesto firmado por trece Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas que representan el 70% del turismo nacional y que fue rubricado en el marco del Tourism Innovation Summit 2025.

Las Comunidades Autónomas firmantes, que ostentan competencias exclusivas en ordenación turística y territorial , manifestaron su "profunda preocupación ante la política sectorial desarrollada por el Gobierno de España". La Declaración denuncia la ausencia de convocatoria de la Conferencia Sectorial de Turismo desde diciembre de 2023 y exige el respeto absoluto a sus competencias exclusivas en ordenación turística.

AVATCYL se suma a esta iniciativa que defiende el turismo como el principal motor económico y generador de empleo en España , rechazando el discurso que "ataca y desprestigia al turismo" y lo responsabiliza de problemas ajenos a la actividad.

La Asociación castellanoleonesa destaca la importancia de distinguir claramente la política de turismo de la crisis de acceso a la vivienda, un problema estructural que las CCAA firmantes atribuyen al "fracaso de la Ley Estatal de Vivienda". La Declaración defiende que las Viviendas de Uso Turístico (VUT), cuando están bien reguladas, contribuyen a la revitalización y complementan la oferta, no siendo la causa de la desigualdad.

Desde Castilla y León, AVATCYL reivindica que el turismo de corta duración "dinamiza pueblos, revitaliza barrios, impulsa el empleo local y permite que muchas familias puedan mantener y poner en valor su patrimonio". La entidad exige un marco normativo justo y basado en datos reales, y reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la seguridad jurídica y la cohesión territorial.

Finalmente, las CCAA exigen el restablecimiento de los foros de cooperación y debate, y que el Gobierno abandone la política de "alentar los movimientos sociales antiturismo". AVATCYL celebra el espíritu de unidad e invita a defender un "turismo responsable, regulado y generador de bienestar".