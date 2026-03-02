“Muchas asociaciones están callando esta reivindicación, es una vergüenza”, los autónomos salen a las calles de Salamanca

Los autónomos han vuelto a salir a las calles de Salamanca este lunes en una protesta convocada a nivel nacional y que ha llevado sus reivindicaciones a las calles de 40 ciudades españolas. En Salamanca la respuesta del colectivo ha sido tibia, con medio centenar de personas participando en una protesta que tienen previsto mantener los 30 de cada mes hasta que sus reivindicaciones sean escuchadas. Así lo ha asegurado Juan Alberto Muñoz, portavoz de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N que ha criticado el “abandono” al colectivo asegurando que “ya está bien que se mire a todos los lados, pero los autónomos no los tengan abandonados”.

Con lemas como “autónomos asfixiados, basta ya”, “sin autónomos, España se hunde” o “mi hobby: pagar cuotas y facturas”, la manifestación ha salido de la Plaza de la Constitución para dirigirse a la avenida de Mirat y desde allí a la Plaza Mayor por la calle Toro.

En su protesta piden que las cuotas de autónomos sean proporcionadas a los ingresos reales, una exención del IVA hasta 85.000 euros que asegura “es una directiva de la Unión Europea que están cumpliendo todos los países de la Unión Europea, menos en España, por orden de la ministra de Hacienda”, ya que “no queremos ser los recaudadores del Estado”. Además, solicitan los mismos derechos que un trabajador por cuenta ajena. “No somos grandes empresarios, somos pequeños autónomos y pequeñas empresas. Menos del 10% de los autónomos que cierran logran hacer ya la prestación de por desempleo”. También, piden mejoras en las sustituciones por baja médica o cuidado familiar”.

Ha asegurado que es normal que los autónomos estén en descenso en toda España y en el caso particular de Salamanca ya que “el tejido de aquí es más pequeño comercio y más familiar, no puede ser que una ciudad así se sostenga con hostelería y universidad, porque es con lo que se sostiene Salamanca nada más”.