Asociaciones de personas sordas reclaman más recursos y derechos en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca recibe a asociaciones de Salamanca con motivo del Día Internacional de las Personas Sordas

El Ayuntamiento de Salamanca ofrecerá el musical inclusivo y accesible ‘Dumbo’, el próximo 3 de diciembre en el teatro Liceo, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Así lo ha adelantado este viernes la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, durante la recepción en el Ayuntamiento a la Asociación de Padres de Niños Sordos de Salamanca (ASPAS), la Asociación de Personas con Discapacidad Auditiva Postlocutiva en Salamanca (SADAP) y el Centro Cultural de Personas Sordas de Salamanca. En este acto, organizado con motivo del Día Internacional de las Personas Sordas, que se conmemora el domingo 28 de septiembre, la concejala también participó en la lectura de un manifiesto junto a las asociaciones.

Miryam Rodríguez valoró la colaboración del Ayuntamiento con estas organizaciones locales para visibilizar su labor diaria y fomentar la concienciación social. En este sentido, este viernes se instalarán mesas informativas en la Plaza del Liceo de 11:00 a 14:00 horas, y este sábado 27 de septiembre, la fuente de la Puerta de Zamora se iluminará de azul, mientras que los paneles luminosos de la ciudad mostrarán información alusiva.

La concejala destacó los avances en la construcción de una ciudad más accesible, humana y cómoda. Como ejemplo, mencionó la ampliación de la red de bucles magnéticos en edificios municipales, que facilita la accesibilidad de personas con discapacidad auditiva. Actualmente, hay unos treinta espacios equipados con estos dispositivos, señalizados en las entradas y conectados a los sistemas de sonido, y se estudia ampliar esta red.

Rodríguez subrayó la importancia de continuar trabajando por la integración laboral de las personas con discapacidad. Para ello, se han impulsado campañas conjuntas con confederaciones empresariales para fomentar su contratación y mejorar la atención en centros de salud y hospitales, fruto del diálogo en la Mesa de la Discapacidad.

Durante el acto, las asociaciones leyeron un manifiesto en el que expresaron lo siguiente ya que estas organizaciones, que atienden a diversos colectivos, incluyendo niños con pérdida auditiva, personas sordas postlocutivas y sordos desde la infancia, hicieron un llamado conjunto para defender los derechos de las personas sordas y exigir una sociedad más justa, accesible e inclusiva.

Llamamiento a la inclusión y accesibilidad

En su manifiesto, las asociaciones expresaron su agradecimiento al Ayuntamiento de Salamanca por el apoyo brindado, destacando avances como la instalación de bucles magnéticos en algunos centros públicos. No obstante, subrayaron que aún queda mucho por hacer para garantizar el correcto funcionamiento de estos recursos, ampliar su presencia en más espacios, incorporar señales luminosas y asegurar una programación cultural accesible para todos.

Las entidades alertaron sobre la falta de intérpretes de lengua de signos, subtítulos en directo y bucles magnéticos en espacios públicos, así como la carencia de información accesible en ámbitos clave como la sanidad, la educación, la justicia y la cultura. Esta ausencia, indicaron, provoca aislamiento social en niños, jóvenes y adultos sordos.

Además, recordaron que las proyecciones globales indican un aumento significativo de personas con pérdida auditiva, estimando que para 2050 más de 700 millones de personas en el mundo necesitarán apoyo y rehabilitación auditiva.

Por ello, reclamaron que la inclusión deje de ser un simple lema para convertirse en una realidad tangible, con políticas públicas comprometidas que garanticen los derechos fundamentales en todos los ámbitos. En particular, exigieron el acceso universal a audífonos, eliminando la actual limitación de edad que restringe su provisión solo hasta los 26 años, lo que deja fuera a muchas personas que necesitan este recurso básico.

Finalmente, las asociaciones destacaron que las personas sordas son parte activa de la sociedad y que no piden privilegios, sino derechos fundamentales e inaplazables para vivir, participar y contribuir en igualdad de condiciones.