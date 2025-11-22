Dos asociaciones de Salamanca, galardonadas en los Premios a Proyectos de Educación al Desarrollo de Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha reforzado su compromiso con la conciencia global y la cooperación internacional al entregar un total de 21 premios a centros educativos y estudiantes universitarios de la región, con una dotación económica total de 65.000 euros. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, presidió el acto de entrega de los Premios a Proyectos de Educación al Desarrollo y los Premios a Trabajos Académicos sobre Cooperación Internacional al Desarrollo.

La promoción de la educación para el desarrollo es una prioridad del Gobierno autonómico, recogida en el IV Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2023-2026. En 2025, la Consejería de la Presidencia ha destinado más de 780.000 euros a este tipo de acciones, lo que supone un incremento del 12% respecto a 2024.

González Gago destacó que estas iniciativas "representan una gran oportunidad para continuar con el trabajo de concienciación, desarrollo del espíritu crítico, y fomento de la participación de las personas en la erradicación de las desigualdades”.

Los perfiles de los centros que han sido premiados son muy variados: incluyen colegios públicos y concertados, centros rurales y urbanos, abarcan niveles de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y grados de formación profesional, y están repartidos entre 5 provincias: Burgos, León, Salamanca, Valladolid y Zamora.

El consejero de la Presidencia ha entregado, también, los premios a trabajos académicos de educación superior en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, tanto para Trabajos de Fin de Grado, Trabajos de Fin de Máster y Tesis Doctorales. Además de los estudiantes, también han estado presentes los diferentes tutores o directores académicos que han supervisado la redacción de estos proyectos. Los 8 trabajos premiados corresponden a alumnos de las cuatro universidades públicas de Castilla y León: Burgos, León, Salamanca y Valladolid.

En el caso de Salamanca han sido premiadas la Asociación Hijos del Maíz por promover una ciudadanía global desde la España vaciada del oeste de Salamanca y la Asociación Salamanca Acoge.

En total, se concedieron 15.000 euros para esta categoría, con premios individuales de hasta 3.500 euros. Los trabajos abordan una amplia variedad de temas en el marco de la cooperación internacional, desde la alimentación de la primera infancia hasta el impacto del turismo en comunidades vulnerables, pasando por la atención médica a distancia y la actuación ante emergencias ambientales.