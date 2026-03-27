ASPACE Salamanca celebra la I Jornada de Cuidados Respiratorios en Adultos con Parálisis Cerebral

ASPACE Salamanca organizó el pasado 20 de marzo la I Jornada de Cuidados Respiratorios en Personas Adultas con Parálisis Cerebral, un encuentro multidisciplinar celebrado en el Salón de Actos de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Salamanca y disponible también en modalidad online.

La iniciativa contó con la colaboración del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) y la Universidad de Salamanca, en el marco del Plan de Ayudas IBSAL 2024 para proyectos de difusión científica.

El objetivo de la jornada fue ofrecer una visión integral de la atención respiratoria que necesitan las personas adultas con parálisis cerebral, abordando sus necesidades desde la medicina, enfermería, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, trabajo social y musicoterapia.

Durante el encuentro se subrayó la importancia de una atención coordinada y especializada, así como el acceso a ayudas y servicios de rehabilitación.

La inauguración corrió a cargo de Fausto José Barbero Iglesias, decano de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia; Juan José García Fernández, director de Centros de ASPACE Salamanca; Luis García Ortíz, director científico del IBSAL; y Carlos Martín Sánchez, coordinador del proyecto y profesor de la Universidad de Salamanca.

Además, se presentó el libro “Cuidados respiratorios en personas adultas con parálisis cerebral”, publicado por Ediciones Universidad de Salamanca y disponible gratuitamente en línea. La guía está dirigida a profesionales y familias, ofreciendo estrategias prácticas para mejorar la atención respiratoria de estas personas.