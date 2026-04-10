Aspace Salamanca da la bienvenida a Myro, un dispositivo tecnológico para la ayuda y seguimiento de las personas con parálisis cerebral

La Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral y Encefalopatías Afines de Salamanca (Aspace) está de estreno. Su centro ubicado en la calle Juan del Encina cuenta ya con Myro, un nuevo sistema de terapia interactivo para personas con pluridiscapacidad.

Este dispositivo tecnológico ofrece a los pacientes diferentes terapias en formato de minijuegos: a través de una pantalla regulable a diferentes alturas e inclinaciones, se presentan escenarios tales como dirigir un coche, recoger manzanas o apagar fuegos, en los que el usuario debe controlar la situación haciendo uso de su propia movilidad. El pulso para trazar dibujos sin salirse de la línea, hacer fuerza sobre la pantalla hasta que un círculo cambie de color y ser capaz de mantenerlo en el tiempo... todo ello con un segundo factor beneficioso más allá de lo evidente.

Puesto que a la propia ayuda al paciente sobre sus capacidades, se suma la ayuda a sus terapeutas. Myro registra todos los datos de cada usuario y los almacena, lo que hace que puedan ser revisados en el futuro o comparados con los nuevos que pueda crear al volver a realizar el mismo minijuego. Esto supone un gran avance, ya que deja a un lado la percepción de los expertos a las respuestas de las terapias al conseguir obtener datos objetivos y tangibles. Manuel, un habitual del centro a causa de su Parkinson, ha hecho una demostración del dispositivo junto a su terapeuta y responsable del Centro, Carlos Martín Sánchez.

"Miro es una terapia muy dinámica, muy versátil, que rompe este estigma de la rehabilitación tradicional, de que a veces es muy monótona. Es muy entretenida para los pacientes y hace que la adherencia a los tratamientos sea muy grande", ha explicado Carlos Martín. "Del mismo modo, también es muy variada. La puede utilizar prácticamente cualquier persona. Podemos trabajar con una persona sentada, por lo tanto cualquier persona en silla de ruedas podría ser candidato para utilizar Myro también".

Aspace Salamanca da la bienvenida a Myro, un dispositivo tecnológico para la ayuda y seguimiento de las personas con parálisis cerebral | S24H

Este Myro ha sido financiado por el Ayuntamiento de Salamanca, con 41.300 euros. Por ello, a su presentación han asistido el alcalde, Carlos García Carbayo, y la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez López.

Carbayo ha descrito esta colaboración como "un honor". Asimismo, considera a Myro "una aportación considerable": el objetivo con él es "reforzar aquellas intervenciones terapéuticas que son más intensivas, también mejorar la autonomía personal de las personas con discapacidad y optimizar el trabajo de los profesionales porque va a permitir realizar informes automatizados".

También ha informado de que "ya se están beneficiando en torno a 15 personas y se ha dado formación específica a ocho profesionales".