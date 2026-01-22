ASPACE Salamanca será este viernes la entidad anfitriona en las primeras Jornadas hispano-lusas de 'Presentación de Resultados' del OIR

ASPACE Salamanca ejercerá de entidad anfitriona este viernes, 23 de enero, durante las primeras Jornadas hispano-lusas de 'Presentación de resultados' del Obsevatorio Ibérico de Residencias de Parálisis Cerebral (OIR), cuyo objetivo es impulsar mejoras reales en el día a día de los pacientes con algún tipo de transtorno neurológico y sus familias.

El encuentro comenzará a las 9:15 horas en el Aula Francisco de Salinas del Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca y contará con la presencia de la directora del Servicio de Asuntos Sociales de la institución académica, la Gerente Territorial de Servicios Sociales de Salamanca, el Gerente de Salud del Área de Salamanca y el Presidente de la Federación de Asociaciones Portuguesas de Parálisis Cerebral.

"La Jornada pretende dotar a la sociedad civil, a las instituciones y a los equipos profesionales de herramientas que favorezcan una mejor toma de decisiones", mantienen desde ASPACE Salamanca. Por ello, se han programado varias mesas: de políticas sociales, de salud y envejecimiento, de derechos y de productos de apoyo y autonomía funcional.

También se abordarán aspectos clave vinculados a los recursos de vivienda, "desde la necesidad de inversión en estructuras hasta la dotación suficiente de apoyos profesionales", para que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida.