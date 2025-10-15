¡Atención conductores! Llega la nueva señal S-73b: así te avisará cuando un carril desaparezca por la derecha

La Dirección General de Tráfico (DGT) continúa modernizando la señalización vial en España con la incorporación de nuevas señales adaptadas a las necesidades actuales de la circulación. Entre ellas, destaca la señal S-73b, que ha sido presentada oficialmente en redes sociales con el objetivo de informar a los conductores sobre un tipo específico de confluencia.

Según ha explicado la DGT a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la señal S-73b indica que, en una calzada con dos carriles de circulación en el mismo sentido, se producirá la confluencia de dos carriles por el lado derecho. Esta nueva señal busca mejorar la anticipación de los conductores en tramos donde se reduce el número de carriles, reduciendo así el riesgo de accidentes y facilitando la fluidez del tráfico.

Esta forma parte del nuevo catálogo de señales de tráfico que la DGT y el Ministerio del Interior han actualizado, con el fin de adaptar la normativa a las nuevas realidades de movilidad, como el auge de los vehículos eléctricos, la micromovilidad y la necesidad de señalización más clara y precisa.

La introducción de estas señales se enmarca en la futura modificación del Reglamento General de Circulación, que incluirá también otras novedades como señales de advertencia para zonas de bajas emisiones, nuevas regulaciones para patinetes eléctricos y actualizaciones del lenguaje de las señales para mejorar su comprensión.