Atención, zona peatonal: el Ayuntamiento de Salamanca refuerza los accesos ante la afluencia de vehículos no autorizados

El Ayuntamiento de Salamanca ha reforzado la señalización de zona peatonal en los puntos de la ciudad donde se han registrado un mayor acceso de vehículos no autorizados. Con nuevas marcas en el suelo, se indica desde este lunes a los conductores que están accediendo a la zona restringida y evitar así sanciones.

La nueva señalización consiste en un gran rótulo blanco pintado en el suelo de los accesos a la zona centro como “Zona peatonal” con la imagen de una videocámara al lado para indicar que ese acceso tiene incorporada una cámara de vigilancia y, por tanto, puedes ser multado por entrar sin permiso.

El objetivo, según el Consistorio salmantino, es que la señalización sea visible y no genere confusiones a los conductores ya que hasta ahora en esos puntos se indicaba la entrada en zona peatonal con una señal vertical. Una medida con la que el Ayuntamiento pretende reforzar la señalización para que los conductores sean conscientes que están accediendo a una zona restringida y pueden ser sancionados.

La nueva señalización ya se ha pintado en la madrugada de este lunes en vías como las calles Bientocadas, Villar y Macías, Luis Hernández Contreras y plaza del Campillo, donde a pesar de que el asfalto desaparece y cambia por un suelo enladrillado que marca el acceso a esta zona se registran numerosos accesos no autorizados. Anteriormente ya se había procedido a la pintura en Cuesta de Oviedo, Crespo Rascón y Correhuela. En el resto de los accesos se irá poniendo entre este lunes y el martes.