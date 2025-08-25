Transformar jardines para atraer insectos polinizadores y luchar contra plagas: un arduo trabajo a nivel nacional e internacional en el que Salamanca es pionera

Salamanca es una de las capitales, no solo de España, también de Europa, que ha sido pionera en el proyecto ‘Restauración de Infraestructuras Verdes para los polinizadores’ que ahora se está empezando a desarrollar en España, Francia y Portugal entre este 2025 y 2028, y que según explica SEO/BirdLife “tiene como prioridad incrementar la protección y la conservación de los polinizadores silvestres en estos países que a lo largo de tres años desarrollarán planes de restauración ecológica adaptados a los contextos específicos agrícolas y periurbanos del suroeste europeo”.

Un proyecto en el que la capital salmantina es pionera. El técnico del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca, Jaime Laso relata que “el Ayuntamiento está trabajando en la mejora de los espacios verdes para atraer biodiversidad, insectos que sean polinizadores y también insectos auxiliares que contribuyen también a la lucha contra otro tipo de plagas como el pulgón. Salamanca ha sido pionera en tomar este tipo de medidas para la mejora de la biodiversidad y de los polinizadores. A través del proyecto de la estrategia de infraestructura Savia Red Verde se ha comenzado antes de que el proyecto europeo empezara a trabajar, dándose un gran impulso también con la estrategia de EDUSI Tormes+”.

En distintos espacios verdes de la ciudad ya se están realizando transformaciones de lo que son los jardines típicos que hay con césped, como es el caso del que hay en la plaza de San Juan de Sahagún, que se ha transformado y se han plantado una serie de arbustos y de plantas de flor para atraer a los insectos polinizadores. Estos mismos jardines de polinizadores se han hecho en otros puntos como el parque de los Jesuitas, donde se ha hecho una isla de biodiversidad; en la calle de las Hermanas Fidalgo Morales, que a través del proyecto LIFE Vía de la Plata se ha reconvertido un solar y se han creado también distintos oasis de mariposas; así como hoteles de insectos que contribuyen a la mejora de la biodiversidad de toda la ciudad, mejorando la fauna a través de polinizadores y de setos auxiliares.

Jaime Laso, técnico del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca | Andrea Mateos

De esta manera, solo en Salamanca capital hay un total de 12 unidades de hoteles de insectos, 9 oasis de mariposas y 15 espacios verdes que han sido diseñados como espacios para polinizadores en el parque de los Jesuitas, corredores verdes, islas de biodiversidad en la calle Hermanas Fidalgo Morales y plaza San Juan de Sahagún, entre otros. Además, desde el Consistorio aseguran que “se están realizado plantaciones de arbolado y arbustiva para la mejora de la biodiversidad e insectos polinizadores en toda la ciudad”.

En este aspecto, Laso describe que “ya se está trabajando en los alcorques de los árboles como en el barrio del Oeste donde se han incluido arbustos que atraen polinizadores; en obras de nueva urbanización, igualmente en las calles que se han hecho en este barrio se han incluido arbustos de acompañamiento y, el Ayuntamiento, a través de estas actuaciones y de otros proyectos municipales, como puede ser el proyecto de ‘Alcorques Savios’, estamos contribuyendo, al fin y cabo, a la mejora de la biodiversidad y la atracción de insectos polinizadores que pueden ser beneficiosos para toda la ciudad”.

Hotel de insectos | Ayuntamiento de Salamanca

Respecto a la diferencia entre los jardines y hoteles de insectos, el técnico explica que “las islas de biodiversidad son la transformación de un espacio de mayor tamaño, donde se han incluido distintos tipos de especies para la atracción de fauna auxiliar”.

Por otro lado, también está el oasis de mariposas que “son espacios más pequeños, que hacen una transformación de las plantas que existen y se incluyen nuevas plantaciones de arbustos o de plantas de flor para atraer insectos polinizadores o mariposas, porque las mariposas también son polinizadoras en sí mismo, y también otra serie de insectos auxiliares que contribuyen a la lucha contra plagas como el pulgón”. Y luego, los hoteles de insectos son “cajitas o armarios que vemos de madera con diferentes apartados y piedritas, que al fin y cabo eso es como si fuera un refugio auxiliar para que ahí todos los insectos polinizadores o estos insectos auxiliares que luchan contra distintas plagas nidifiquen y tengamos más población de estos insectos”.

Oasis de Mariposas | Ayuntamiento de Salamanca

Para facilitar la nidificación se están creando puntos de abastecimiento de agua en lugares donde sean escasos como estanques estacionales, que se han construido en la zona de la EDUSI Tormes, en Huerta Otea o en el parque que se creó el mirador astronómico en el barrio de Chamberí.

Entre los polinizadores que hay en la capital del Tormes, Laso enumera las abejas, mariposas, escarabajos, moscas o abejorros. Matiza que “las propias moscas, aunque parezca que no, también son insectos que contribuyen a dispersar, en este caso, el polen”, y añade que “la polinización la entendemos por el aire, pero tenemos también la polinización por los pájaros, que también contribuyen”.

Para empezar a ver resultados, cambios, se hace hincapié en que “las plantas se tienen que desarrollar porque tienen que florecer y para que tengan un porte que sea adecuado necesitan que pase unas semanas, meses o incluso algún año para ver un estado mucho más natural”. Jaime indica que en algunos puntos de la ciudad como en la plaza de San Juan de Sahagún y en la calle de las Hermanas Fidalgo Morales “ya vemos resultados. Empezamos a ver que toda la fauna auxiliar, lo que son insectos, abejas, incluso pájaros, en este caso gorriones, se ha incrementado considerablemente”.

Jardines que contribuyen a la conservación de polinizadores, gorrión | Andrea Mateos

Los beneficios también son para la población humana, donde hecho “se está mejorando la calidad de vida. Estamos luchando contra plagas que podemos encontrarnos en la flora y que, además, la calidad de vida de las plantas influye en la calidad de vida de las personas y son un servicio de abastecimiento para los pájaros e insectos, aunque lo más importante es el servicio cultural, que al fin y cabo son todos aquellos servicios que nos aportan bienestar a las personas desde el punto de vista recreativo, de ocio, de bienestar en sí mismo, de podernos sentar y contemplar un jardín que está bien”. Igualmente, se ayuda a combatir la contaminación y a la mejora de la calidad del aire.

Este proyecto, que tiene intención de ampliarse, también se está desarrollando de forma paralela en otros puntos de la provincia, como en el alfoz. A nivel nacional e internacional el Ayuntamiento de Salamanca ha estado en contacto con la Asociación ZERYNTHIA, que se encarga del estudio, divulgación y conservación de las mariposas y los lugares donde habitan, y que en su página web visibiliza los oasis de mariposas de la ciudad de Salamanca.