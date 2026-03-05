La AUGC denuncia la carencia de cinturones en los furgones de la Guardia Civil que trasladan a los presos, así como la antigüedad y el mal estado de los vehículos

Interior de uno de los furgones de la Guardia Civil que trasladan presos y detenidos sin cinturones de seguridad

La Asociación Unificada de Guardias Civiles de España (AUGC) denuncia la carencia de cinturones en los vehículos de la Guardia Civil que trasladan a los presos, así como la antigüedad y el mal estado de los vehículos.

Según los datos facilitados por Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil, el 40% de los vehículos que se encargan del traslado de los presos carecen de cinturones de seguridad para los detenidos; un mismo porcentaje que dicen "se eleva hasta el 76% en los vehículos grandes".

A nivel provincial los datos no son mejores, desde el SEPROSE aseguran que en la provincia de Salamanca hay 9 furgones destinados al traslado de presos, de los cuales 8 (con cuatro y cinco plazas para los presos) tienen una antigüedad media de 10 años, mientras que el vehículo más grande acumula ya 28 años. Además, 4 de esos vehículos carecen de cinturones de seguridad para los presos y detenidos. Motivo por el que la AUGC ha decidido denunciar publicamente la carencia de cinturones para los presos, así como la antigüedad y mal estado de algunos de los vehículos de trabajo.

Exponen que "los internos de centros penitenciarios y los detenidos viajan en asientos rudimentarios orientados lateralmente y sin cinturones de seguridad, por lo que en caso de accidente, o incluso ante simples maniobras bruscas o frenazos, corre grave riesgo su integridad física e incluso su vida".

En el comunicado emitido se indica que muchos de estos vehículos sí disponen de cinturones de seguridad pero que "están averiados y no pueden utilizarse". En otros casos, apuntan que, son los sistemas de videovigilancia los que no funcionan.

Aseguran que en 2015 una orden del Ministerio del Interior estableció las especificaciones técnicas mínimas que debían reunir este tipo de vehículos, pero se quejan de que han pasado ya más de diez años y la renovación de esa flota no llega, agravando el problema, pues en algunas unidades se están utilizando más los vehículos viejos sin cinturón de seguridad que los nuevos.

Haciendo referencia a los datos, exponen que "la Guardia Civil cuenta con 447 vehículos celulares, de los cuales 365 son los denominados 'furgones', con cuatro o cinco plazas para presos o detenidos, mientras que 82 son microbuses y autobuses". Y subrayan que desde 2020 se ha ido reduciendo la adquisición de vehículos nuevos en el Cuerpo, hasta el punto de que "durante 2025 no se ha comprado ninguno, mientras que se han adquirido 32 vehículos de ese tipo para la Policía Nacional".

Esta problemática, dicen, ya ha sido trasladada a la Secretaría de Estado de Seguridad, al Defensor del Pueblo, a los grupos parlamentarios, y a Amnistía Internacional, obteniendo como respuesta medidas "muy escasas y poco relevantes".

Por último, ratifican que el Tribunal de Cuentas corrobora lo que AUGC lleva muchos años denunciando, que "la Guardia Civil malgasta el dinero en reparaciones de vehículos que deberían ser dados de baja" y que "la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad identificó en sus informes que la antigüedad y el kilometraje de los vehículos distaba de ser óptima para el servicio”.