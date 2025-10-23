La AUGC de Salamanca reivindica mejoras en sus condiciones laborales durante la Asamblea General

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) intensifica su mensaje de cara a las próximas Elecciones al Consejo de la Guardia Civil, que tendrán lugar los días 28 y 29 de octubre. Tanto la dirección nacional como la asamblea provincial de AUGC Salamanca han hecho públicas sus principales reivindicaciones, centrando su lucha en la mejora integral de las condiciones laborales del cuerpo.

La plataforma asociativa subraya que sus prioridades se centran en conseguir los derechos que "merecen todos los guardias civiles". A nivel general, la AUGC reclama:

Equiparación Salarial: exigencia histórica para igualar las retribuciones con otros cuerpos policiales.

Turno 6x6: implementación de un modelo de turnos de trabajo que garantice la conciliación.

Reclasificación al Grupo B: mejora de la clasificación profesional.

Jubilación Digna y reconocimiento de la Profesión de Riesgo.

Retribuciones justas.

Por su parte, la representación de la AUGC en Salamanca ha dado comienzo en la tarde de este jueves a su Asamblea General en la que ha destacado, así como reclamado, la necesidad tener una equiparación salarial, ser reconocidos como profesión de riesgo, reclaman también un nuevo modelo de turnos de trabajo, la reclasificación grupo B, un incremento de plantilla y medios adecuados.