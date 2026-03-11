El Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana repite sesión este viernes

La segunda sesión del Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana tendrá lugar este viernes 13 de marzo a las 11.00 horas del mediodía dentro de la programación trimestral de la Escuela Municipal de Igualdad.

La segunda sesión tendrá lugar con Cristina Petisco, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), sobre ‘Nutrición y deporte’. En concreto, se abordarán claves para la mujer activa a través de la alimentación y la actividad física: qué necesita realmente el cuerpo femenino en las distintas etapas vitales, cómo influyen la alimentación y el ejercicio en el equilibrio hormonal, qué errores frecuentes se cometen por seguir dietas de moda o rutinas inadecuadas, y qué papel juega el autocuidado en la prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad de vida.

Impulsada por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), en colaboración con la Universidad de Salamanca, el Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana tiene por objetivo acercar la cultura científica a las mujeres de la ciudad, crear espacios de diálogo y visibilizar el trabajo de investigadoras y tecnólogas de referencia. Así, propone un programa mensual dinámico y participativo, abierto a toda la población en general, que combina divulgación, reflexión colectiva y creación comunitaria.

Cada sesión del Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana aborda cada mes un tema científico actual de forma accesible y generará distintos materiales. Las personas asistentes a cada sesión podrán reflejar sus experiencias en un Corcho de Reflexión, abierto también a la participación on line a través de http://amit-es.org/escuelamujerycienciaciudadana. Con todas estas propuestas y aprendizajes se realizará un libro blanco final.