Aumenta el número de donantes de órganos en Castilla y León: Salamanca contabiliza siete entre enero y marzo de 2026

El número de donantes de órganos en Castilla y León ha aumentado un 17 %. En los tres primeros meses de 2026 ha registrado 41 frente a los 35 del mismo periodo del año anterior. "Resalta de nuevo la solidaridad de los castellanos y leoneses, conscientes de que pueden salvar vidas o mejorar el bienestar de un enfermo", sostienen fuentes autonómicas.

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca ha registrado siete donantes entre enero y marzo, situándose en segunda posición tras el hospital de León, que ha notificado 9. Les siguen el Hospital Clínico Universitario de Valladolid (5), el Hospital Universitario Río Ortega (5), Burgos (4), Segovia (4), Ávila (3), El Bierzo (2) y Zamora (1).

De los 41 donantes se han generado 129 órganos. El hospital de Salamanca ha realizado 18 de los 45 implantes renales acometidos -el resto corresponde al Clínico Universitario de Valladolid-, así como cinco trasplantes renales de vivo/cruzado, dos de páncreas/riñón y nueve pulmonares.