Aumenta el número de pensiones en Salamanca

El número de pensiones en la provincia de Salamanca ha continuado su crecimiento, alcanzando las 83.264 en agosto, lo que supone un incremento del 1,47% en comparación con el mismo mes del año anterior. Estos datos, proporcionados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), reflejan una tendencia al alza en el número de beneficiarios en la provincia.

Además del aumento en el número de pensiones, se observa un incremento significativo en las cuantías medias. La pensión media de jubilación en Salamanca se situó en julio en 1.398,09 euros, mientras que la pensión media del sistema, que engloba todas las clases de pensiones, alcanzó los 1.228,70 euros. Este último dato representa un notable crecimiento del 5,04% respecto al mes de julio de 2024.

Tendencia regional y nacional

La provincia de Salamanca no es un caso aislado. A nivel de Castilla y León, el número de pensiones se ha incrementado hasta las 633.948, un 1,22% más que en agosto de 2024. La pensión media en la comunidad autónoma se sitúa en 1.313,71 euros, con un crecimiento interanual del 4,58%.

La tendencia de crecimiento se replica a nivel nacional. El Sistema de Seguridad Social en España abona 10.374.297 pensiones contributivas, lo que supone un aumento del 1,63% respecto al año anterior. La nómina mensual de pensiones ha ascendido a 13.620,9 millones de euros.

La pensión media del sistema a nivel nacional es de 1.312,9 euros mensuales, lo que refleja un aumento del 4,5% en el último año. Los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirman una situación de crecimiento tanto en el número de pensionistas como en el importe de las prestaciones, reflejando las actualizaciones y revalorizaciones de las pensiones en el país.