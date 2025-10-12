Aumenta la solidaridad en Salamanca: el Ayuntamiento lanza un curso para la gestión emocional en el voluntariado

El Ayuntamiento de Salamanca continúa impulsando el voluntariado en la ciudad, en un momento en que la solidaridad de la población salmantina está en auge.

Un reciente estudio, elaborado por alumnos del Grado de Sociología de la Universidad de Salamanca, ha revelado que 22.050 personas realizaron alguna labor de voluntariado a lo largo de 2024, lo que supone un incremento del 10% respecto al estudio anterior de 2021.

Las personas que participan de forma habitual también crecieron un 6,7%, ascendiendo a 5.064.

Para fortalecer este compromiso, la Agencia Municipal del Voluntariado ha incluido en su programación un curso formativo gratuito sobre gestión emocional en el voluntariado. Esta acción formativa, destinada tanto a personal técnico como a voluntarios de las entidades de la ciudad, busca dotarlos de herramientas prácticas para reconocer y manejar sus propias emociones.

El objetivo es claro: favorecer el bienestar personal y grupal, prevenir el desgaste y potenciar una experiencia de voluntariado positiva y consciente.

El curso se celebrará en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’ los días 20 de octubre (de 18:00 a 21:00 horas) y 21 de octubre (de 17:00 a 20:00 horas). Es obligatoria la asistencia a ambas jornadas, que suman un total de seis horas. Las personas interesadas pueden inscribirse de forma presencial en el CMI de la Plaza de Trujillo o de forma digital a través de la web www.voluntariadosalamanca.com (sección de Formación), o por teléfono o WhatsApp.