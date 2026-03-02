Aumenta la teleasistencia y cae la ayuda a domicilio en Salamanca ante la "necesidad de reforzar los servicios profesionalizados"

CCOO ha alertado del aumento de prestaciones de bajo coste en la Atención a la Dependencia en la provincia de Salamanca. El incremento más notorio se ha registrado en la teleasistencia, que ha crecido un 20,12 % en el último año, "consolidándose como uno de los recursos de apoyo a domicilio más extendidos", según el sindicato.

La prestación por cuidados familiares ha aumentado un 9 %, "lo que evidencia que se refuerza el modelo de atención informal frente a los servicios profesionales", mientras que la ayuda a domicilio, "clave para garantizar la permanencia en el entorno habitual", desciende un 8,12 %, en la provincia de Salamanca.

Los datos reflejados en el estudio de CCOO advierten "de la necesidad de reforzar los servicios profesionalizados, generadores de servicios de atención y de empleo de calidad, y avanzar en el modelo de atencion integral centrado en la persona".

El sindicato aboga por mejorar la formación y las condiciones laborales en el sector, "mayoritariamente feminizado", y reorganizar los recursos para garantizar un empleo digno a los cuidadores profesionales y, al mismo tiempo, "consolidar y ampliar" la Atención a la Dependencia en Salamanca.