Aumenta la vacunación contra el herpes zóster en Castilla y León

La Junta amplía el programa de vacunación frente al herpes zóster. Foto de archivo

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha notado un aumento significativo en la demanda de la vacuna contra el herpes zóster, una enfermedad causada por el virus de la varicela zóster que puede provocar dolor, erupciones y, en ocasiones, secuelas invalidantes como la neuralgia postherpética.

El Calendario de Vacunación de Castilla y León recomienda esta vacuna a las personas de 65 años y de 80 años de edad. El notable incremento de las coberturas de vacunación ha obligado a la Consejería a adquirir 60.000 dosis adicionales, que se suman a las 82.500 dosis ya compradas.

¿Quiénes pueden vacunarse en 2025?

Atendiendo al calendario de vacunación vigente, se han establecido los siguientes grupos de edad para recibir la vacuna durante este año, siempre que no se hayan vacunado con anterioridad:

Personas de 65 a 68 años (nacidas entre 1957 y 1960).

Personas de 80 a 81 años (nacidas entre 1944 y 1945).

Además de la vacunación sistemática por edad, el programa autonómico también recomienda la vacuna para personas mayores de 18 años con determinadas condiciones de riesgo, como patologías como el VIH o tumores sólidos en tratamiento con quimioterapia.

La vacuna utilizada es de subunidades adyuvada y consta de dos dosis, con un intervalo recomendado de ocho semanas entre ambas.