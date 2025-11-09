Aumentan los casos de gripe y superan niveles de los dos últimos años para esta fecha

La incidencia de la gripe en España ha aumentado durante la última semana y ha alcanzado ya el umbral epidémico, aunque la transmisión se mantiene en niveles bajos, según el último informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), publicado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, la tasa de gripe se situó en 20,3 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 16,7 registrados la semana anterior. Esta cifra supera los niveles observados en el mismo periodo de los dos años previos —8,5 casos en 2024 y 9,8 en 2023— y solo se ve rebasada por la de 2022, cuando la incidencia fue de 24,5 casos, en un contexto aún marcado por la pandemia de Covid-19.

La gripe afecta sobre todo a los más pequeños

El informe señala que la población infantil es la más afectada por el virus. Los niños de entre uno y cuatro años presentan la mayor incidencia, con 37,9 casos por cada 100.000 habitantes, seguidos por los menores de un año, con 21,9 casos, y el grupo de cinco a 19 años, con 23,5.

Los especialistas advierten de que el aumento en estas edades coincide con la vuelta a las aulas y la bajada de temperaturas, factores que facilitan la transmisión de los virus respiratorios.

Las infecciones respiratorias también aumentan

En términos generales, la tasa de infecciones respiratorias agudas (IRAs) —que incluye gripe, Covid-19, bronquitis y bronquiolitis— asciende a 442,9 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 419,8 de la semana anterior. Al igual que la gripe, las IRAs han superado el umbral epidémico, aunque su intensidad sigue siendo baja.

Los casos de bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años también han registrado un ligero incremento, alcanzando los 244,7 casos por cada 100.000 habitantes, casi 20 más que la semana anterior.

Por el contrario, la incidencia de Covid-19 continúa descendiendo: pasa de 8,9 a 6,3 casos por cada 100.000 habitantes en una semana.

Más mortalidad de la esperada

Según las estimaciones del modelo MoMo de vigilancia de mortalidad, durante la semana 44 de este año se registraron 8.393 fallecimientos en España, frente a los 8.032 esperados, lo que supone un exceso de mortalidad moderado, posiblemente vinculado al repunte de virus respiratorios y a otros factores estacionales.