Aumentan hasta el doble el número de despidos de personal indefinido en Salamanca

Los despidos a los trabajadores indefinidos se han disparado en la región hasta el 80 por ciento, un número que aumentó progresivamente debido a la reforma laboral del Gobierno que ha hecho, además, que las indemnizaciones sean mucho menores, pasando de los 14.443,9 euros en 2021 a los 8.986 en 2024.

Salamanca se encuentra como la tercera provincia donde más han aumentado los despidos a los profesionales con contratos indefinidos, únicamente superada por Zamora y por Ávila. En número, en la primera de ellas ha aumentado hasta más del 90 por ciento, la segunda hasta el 73 por ciento y la charra hasta el 70,3 por ciento, en datos comparados entre 2021 y 2024.

Las siguiente provincias en donde se han podido ver más afectadas han sido León con un 37,1 por ciento; Valladolid con un 33,7 por ciento; Segovia con un 32,7 por ciento; Burgos con un 31,6 por ciento; y Palencia con un 30,2 por ciento. Muy por debajo se encuentra Soria con un aumento del 11,6 por ciento.

Además, destaca que los varones han sido los más afectados en Castilla y León, según recoge iCal, mientras que las mujeres, en género, ha sido donde más ha aumentado los mismos .

Cabe destacar que uno de los fines primero de la reforma laboral era acabar con los contratos de “usar y tirar”, según Yolanda Díaz, sin ver estos resultados en el ámbito laboral como ha quedado demostrado, y con empresas que contratan en puestos eventuales con contratos indefinidos.