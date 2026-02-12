Aumentan las estafas suplantando a entidades bancarias por SMS y llamadas

La Policía Nacional avisa a la población de la detección de un aumento de estafas que suplantan a entidades bancarias a través de mensajes SMS y mediante llamadas. Un aviso que se extiende a todo el país.

Según fuentes policiales, los estafadores envían un mensaje o un correo electrónico como cebo para que el usuario cliquee en el enlace y sea rederigido de inmediato a una página web fraudulenta de apariencia muy similar a la página oficial de la entidad bancaria. Se alerta de que en muchas ocasiones el SMS llega dentro de la línea habitual de mensajes del banco, por lo que se recomienda sospechar de antemano sobre aquellos mensajes que indican una sesión no autorizada, bloqueos de la cuenta por actividad irregular o movimientos realizados con su tarjeta de crédito.

En caso de acceder al enlace que facilitan, se pedirá al usuario introducir los datos personales, bancarios, número de PIN de la tarjeta, número CVV y contraseña de la banca online para acceder a las cuentas bancarias de las víctimas, realizando cargos y movimientos después.

La policía también explica que la estafa puede acompañarse de una llamada telefónica del estafador simulando ser un empleado del banco y que en el mensaje engañoso puede incluso aparecer el número del banco y, en ocasiones, pueden aportarle información personal o bancaria correcta que han obtenido fraudulentamente para ganarse la confianza de la víctima.

Desde la Policía Nacional se recomienda no contestar en ningún caso a estos correos, ni seguir los enlaces o descargar los ficheros adjuntos. Insistiendo en que para acceder a la banca online hay que escribir directamente la URL de la entidad bancaria en el navegador o acceder a través de la aplicación, nunca desde enlaces que son enviados por SMS o correo electrónico.