Aumentan las ventas de turismos de segunda mano en Salamanca en 2025, la provincia con mayor crecimiento

La venta de turismos usados ha aumentado un 1,1 por ciento en Castilla y León durante el pasado año 2025, según los datos recogidos por Europapress y que ha expuesto la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos.

En la propia región se han vendido un total de 123.401 vehículos, es decir, un 1,3 por ciento de aumento con respecto a 2024. Además, de estos han sido 106.554 turismos y 16.847 fueron furgonetas, un alza en estas últimas del 2,4 por ciento.

El mayor aumento se ha registrado en Salamanca con un 3,8 por ciento, con 17.362 unidades. Seguido de la provincia charra se encuentran Palencia, Burgos, Valladolid, León y Zamora, en todas ellas con aumentos,

En cambio, han sido tres provincias de la región las que han disminuido en la venta de turismos, siendo Soria donde más han bajado, además de Ávila y Segovia.

Eso sí, únicamente Palencia, Burgos, Salamanca y León han aumentado sus ventas en el mes de diciembre, con la provincia charra con una subida del 3,1 por ciento de noviembre a diciembre con 1.680 ventas.