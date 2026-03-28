Aumento de cofrades, cambios en el recorrido y nuevos estandartes en los desfiles del Sábado de Pasión en Salamanca

Este Sábado de Pasión, la Archicofradía del Rosario y la Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad podrán salir sin problemas a procesionar por las calles de la capital del Tormes. Un momento que se lleva preparando todo el año y que verá su culmen durante la tarde de este 28 de marzo.

El pasado 2025, se tuvo que acortar el recorrido de Nuestro Padre Jesús de la Redención para no dañar la imagen por las lluvias. En esta ocasión, el desfile arrancará con un cambio reseñable en el recorrido, la procesión irá por la calle Felipe Espino en lugar de la calle Sánchez Barbero, junto con un aumento de cofrades.

Hace un año la Hermandad Franciscana tuvo modificaciones de última hora, desfiló con varias intervenciones del coro en San Benito, manteniendo el acto en el Patio Chico y la parada frente al Convento Madre de Dios, además de en la plaza de Anaya; paradas que este año vuelven a estar incluidas en el recorrido. La única novedad en el desfile procesional es que se contará con un nuevo estandarte con el escudo de la Custodia de Tierra Santa bordado por las Franciscas Descalzas del Monasterio de la Purísima Concepción de Salamanca.

La hora de salida de la procesión de la Cofradía Penitencial del Rosario será a las 19:00 horas. Tres horas después, a las 22:00 horas, el turno será para el Santísimo Cristo de la Humildad.

Más cofrades, una nueva insignia y un cambio de calle

Las lluvias fueron las grandes protagonistas durante la Semana Santa Salmantina 2025, algo que se hizo notar en los recorridos por las calles charras suspendiendo las procesiones en el peor de los casos y acortando el recorrido en el mejor de los mismos.

En el caso de la Cofradía Penitencial del Rosario comenzó con el recorrido ya empezado, teniendo que acortar el itinerario para evitar que la imagen se viera dañada por la lluvia.

Entre las principales novedades de este año destaca el aumento del número de cofrades en la propia Hermandad, según confirma Javier Casas, hermano mayor, donde se añade el Libro de Reglas como nueva insignia por este motivo. Por otro lado, hay un cambio en el recorrido con respecto al año pasado, cambiará la calle Felipe Espino por la calle Sánchez Barbero, manteniendo el resto del recorrido igual.

Javier Casas ha destacado que espera que “los hermanos y la cofradía no tengan contratiempos”, además de destacar “la responsabilidad de dirigir una institución tan importante”. Por último, desea que “ojalá no nos vuelva a caer la lluvia en mitad del recorrido”, algo que se cumplirá tras las predicciones de la AEMET.

Infografía de la procesión de la Cofradía Penitencial del Rosario

Un nuevo estandarte con el escudo de la Custodia de Tierra Santa bordado en el desfile de La Franciscana

Diez años son los que cumple este 2026 la Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad. Tras una década desde su fundación y con dos años y medio ocupando el puesto de hermano mayor, Javier Blázquez reconoce que “ha habido un proceso de consolidación en este tiempo. Se ha afianzado el desfile”, aunque apunta que “diez años es poco tiempo para una hermandad”.

El desfile procesional contará con un nuevo elemento, un estandarte de color blanco con el escudo de la Custodia de Tierra Santa bordado por las Franciscas Descalzas del Monasterio de la Purísima Concepción de Salamanca: única novedad de este año, donde se incluyen las referencias a San Francisco, la cartela que nos habla del Monte Sion y por último, las cinco cruces rojas haciendo referencia a las heridas de Cristo en la Pasión.

Blázquez asegura que La Franciscana es una hermandad sin apenas novedades: “La configuración del desfile es minimalista, gastamos lo menos posible para que quede más dinero para ayudar a las comunidades de Tierra Santa”.

La hermandad llega a 2026 con 134 hermanos y el mismo objetivo de su fundación: “ayudar a los hermanos de Tierra Santa a través de ayudas económicas y campañas divulgativas”.

El recorrido igual que en 2025, está marcado por la agilidad, con una parada más extensa, que es el acto central en el Patio Chico, a las 23:00 horas, en torno a la imagen del Santísimo Cristo de la Humildad en el que interviene la Escuela Gregoriana Caudete de Zamora por quinto año consecutivo; a mayores se harán otras dos paradas en San Benito y en la plaza de Anaya frente al Convento de la Madre de Dios.

La salida está programada a las 22:00 horas de la iglesia parroquial de San Martín. Justo antes de la salida de la marcha penitencial tocarán las campanas por los países que cuentan con Custodia Franciscana (siete campanadas), otra campanada por los misioneros capuchinos y franciscanos y una más por los conventos de clausura franciscanos. La procesión se abre con el Cristo de la Fraternidad de Ricardo Flecha que es una actualización del Cristo de las Batallas.