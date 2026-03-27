La ausencia del Cristo de la Buena Muerte pone la nota amarga a una Semana Santa que celebra las efemérides de la Seráfica y la Franciscana

La Piedad y el Flagelado, ambos tallados por Luis Salvador Carmona; la Virgen de las Angustias, de Felipe del Corral; Jesús Resucitado, de Alejandro Carnicero... La rica imaginería de la Semana Santa de la ciudad volverá a salir a la calle a partir de este Viernes de Dolores para despertar la admiración de salmantinos y turistas. Todas menos el Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad Dominicana, dañado el pasado 20 de marzo durante las labores de priostía. "Que no procesione es doloroso, y más siendo una imagen tan icónica", señala Francisco Hernández, presidente de la Junta, en una entrevista concedida a Salamanca24horas.

La Junta de la Semana Santa ha de hacerse cargo de los desfiles procesionales de las imágenes que no cuentan con el número suficiente de hermanos o cuyas hermandades están en crisis, según los estatutos. No es el caso del Cristo de la Buena Muerte. "Los daños que tiene son bastante fuertes, pero es recuperable. Ya hemos hecho gestiones con el Centro de Restauración y Conservación de Bienes Patrimoniales de la Junta de Castilla y León para que en Pascua vengan a verlo, lo valoren y den toda la información necesaria".

La Hermandad Dominicana ha decidido reestructurar su procesión en la madrugada del Viernes Santo ante tan notable ausencia. "La Presidencia normalmente siempre va adelante del último paso, que es Nuestra Señora de la Esperanza. Esta vez la van a poner en el lugar donde tendría que ir el Cristo de la Buena Muerte", continúa diciendo Francisco Hernández. También se prevé que varios hermanos porten la cruz desnuda, un gesto "lleno de significado".

La declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional integra otras novedades más positivas. La Seráfica Hermandad cumple cien años y, para celebrarlo, volverá a procesionar por la Plaza Mayor de Salamanca; la Hermandad de la Soledad hará el recorrido a la inversa para dar un sentido más espiritual y de recogimiento al principio de la procesión; y la Hermandad Franciscana estrenará un estandarte por su décimo aniversario que ha sido confeccionado por las monjas de clausura de su sede canónica.

Estos cambios de recorrido estarán recogidos en la herramienta de geolocalización que se estrenó en la Semana Santa de 2025 (https://semanasantasalamanca.wiamgps.com/). Con ella, los asistentes a las procesiones pueden seguirlas en tiempo real y saber en todo momento dónde se encuentran. "El año pasado fue un éxito entre las personas que estaban viendo los desfiles y colectivos como el de los taxistas. Sabemos que tiraron mucho de la aplicación".

"El éxito de la Semana Santa de Salamanca siempre está asegurado"

Francisco Hernández, presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca

Aún se desconocen las condiciones meteorológicas que reinarán en la ciudad durante la conmemoración de la pasión de Cristo, pero las previsiones parecen indicar que no habrá lluvia -al menos durante los primeros días- y que los pasos podrán procesionar por las calles salmantinas sin contratiempos. "Yo creo que va a haber suerte. El éxito de la Semana Santa de Salamanca siempre está asegurado y si tenemos buen tiempo, más aún", reconoce Francisco Hernández.

Animados por las buenas previsiones y/o el interés de la Semana Santa de Salamanca, los visitantes han reservado ya "el 80% de las plazas hoteleras" y se prevé que haya lleno total durante la celebración. La mayoría vendrá de otras provincias de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid. "Últimamente, el turismo religioso está en auge. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar para que los desfiles procesionales brillen en la calle".

Para facilitar esa tarea, la Junta firmó un convenio el pasado mes de enero con el Ayuntamiento de Salamanca por el que recibió una partida de 133.000 euros. "Se han hecho una serie de pequeñas restauraciones en imágenes como el Jesús con la Cruz a Cuestas. Es dinero que tenemos ahí y que las cofradías van solicitando. Dejaremos una cantidad independiente por si la tenemos que aportar al Cristo de la Buena Muerte", mantiene el presidente.